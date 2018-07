Prestadores advierten sobre la "inequidad" distributiva del Iapos

El Círculo Médico del Departamento General López junto a las principales clínicas y sanatorios de esa jurisdicción territorial reclamaron al Iapos un trato "equitativo" en el pago de las prestaciones de servicios de salud al verse "discriminados" en relación al monto que destina proporcionalmente por afiliado a prestadores de las ciudades de Rosario y Santa Fe. Un reclamo que por ahora alcanza a esa zona del territorio provincial, pero que podría replicarse en otros departamentos.El planteo insta a revertir por medio de "decisiones correctas y adecuadas" esta situación que pone en riesgo la cobertura prestacional a unos 30 mil beneficiarios de esta zona del sur santafesino.

El cuestionamiento a la obra social de los empleados públicos apunta a que posibilita a profesionales médicos y establecimiento sanitarios rosarinos y de la capital santafesina a percibir no solo lo que les corresponde por su cartera fija arancelada sino además por atención de afiliados provenientes del interior provincial en "detrimento" del resto de los prestados del territorio santafesino.



La situación de "inequidad", tal como fue definida, genera "malestar" tanto en el gremio médico como en las efectores privados de localidades de General López que siguen recibiendo la misma suma de dinero a pesar de haberse incrementado su prestaciones a causa de la atención de afiliados de otros regiones, fundamentalmente en la ciudad de Firmat que linda con poblaciones de los departamentos Caseros y Constitución.

Ese fenómeno, que también sucede en nosocomios de Rufino y Venado Tuerto aunque en menor magnitud, se da por "la creciente oferta tecnológica de nuevos servicios" implementados para responder a necesidades de la propia zona y que también atrajo a pacientes de poblaciones cercanas ya que Iapos otorga al afiliados la opción de elegir donde atenderse.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurre en Rosario y también en la capital provincial, esas coberturas fuera de convenio no son reconocidas por la obra social, por lo que el Circulo Médico del Departamento General López pidió, aun sin éxito, a la directora provincial de Iapos, María Soledad Rodríguez, que tome medidas al respecto.

El desfasaje de lo que significó el aumento registrado en los últimos meses en consultas, prácticas médicas e internaciones representa una cifra cercana al millón y medio de pesos cuya suma es la que la entidad médica pretende como reajuste de convenio para seguir prestando servicios sin sobresaltos económicos y financieros que hagan peligrar la atención.

Y de no prosperar tal requerimiento al menos pretende que Iapos establezca el mismo criterio que aplica para Rosario a fin de que "dichas prestaciones sean facturadas y posteriormente pagadas fuera de convenio".

Atención reprogramada

El planteo sobre la creciente absorción de pacientes de otras zonas sin percibir ninguna remuneración extra implica además tener que reprogramar o directamente rechazar prescripciones de afiliados de General López que, ante tal situación, terminan, muchas veces, optando por ir a Rosario sin afrontar "demoras" ya que el sistema "alienta a los prestadores de esa ciudad a privilegiar la atención de pacientes de nuestro departamento" denunciaron.

En esa línea advirtieron que de no modificarse la modalidad de pago, privilegiando a Rosario con esta suerte de incentivo de cobrar por prestación los servicios brindados a los pacientes del interior, se producirá "un grave conflicto con los afiliados que desean gozar de su libre circulación y se autoderivan" a esa ciudad.

La institución médica que visibilizó la problemática en cuestión abogó para que Iapos "corrija" tal situación de "inequidad" y garantice una asignación más justa de los recursos prestacionales a través de los convenios con las 19 asociaciones médicas departamentales de territorio santafesino donde, por ejemplo, "Capital y Rosario reciben un monto de cartera fija —estimada por afiliado— que duplica" la suma destinada a al departamento General López.

En ese sentido indicó que el costo promedio mensual por afiliado al Iapos es de 620 pesos en la ciudad de Santa 463,50 pesos en Rosario mientras que para los beneficiaros de General López solo destina por mes 306 pesos.

"Esta inequidad que se produce a partir de un financiamiento diferencial de los departamentos más importantes y centrales en detrimento de los afiliados de los del interior debe ser corregida sin más demoras", reclamaron.

Cupo a las prestaciones

La compleja y crítica situación está impactando de tal manera que algunos sanatorios ya tuvieron que optar por poner un cupo a las prestaciones para evitar "quebrantos" puesto que el monto fijo que perciben mensualmente "es insuficiente" para hacer frente a la alta demanda de servicios.

"Es imposible no poner un límite a las prestaciones porque sencillamente Iapos paga únicamente lo establecido en la cartera de beneficiarios y no el resto de las atenciones como si hace en Rosario y Santa Fe, razón por la cual estamos cansados de perder dinero y si no tomamos medidas de este tipo sencillamente nos fundimos", indicaron autoridades sanatoriales de la zona consultadas por LaCapital.

"Esta situación —indicaron— se solucionaría fácilmente si Iapos destinaría al departamento General López los recursos que utiliza para pagar por fuera de convenio a prestadores rosarinos que atienden a afiliados de nuestra zona que no tendrían necesidad de viajar si la obra social no haría este manejo desprolijo de sus fondos".

El Circulo Médico del Departamento General López también calificó como "insuficiente" lo que Iapos propuso como reajuste hasta fin de 2018 en materia de aranceles y monto de la cartera fija ya que "no supera el 18 por ciento" mientras que "la proyección oficial del índice de inflación anual es de un valor cercano al 30 por ciento", lo que debe ser tenido en cuenta para que "el convenio resulte viable", indicaron.

La presentación fue acompañada por las principales clínicas y sanatorios del departamento como Arpac, CTM Rufino, Sanatorio Firmat, Clínica del Pilar, Clínica 25 de Septiembre, Sanatorio San Martín, entre otras.

