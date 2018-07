Pacto con Irán: Héctor Timerman anticipó su declaración indagatoria por cuestiones de salud

Será este viernes a través de una videoconferencia. El ex canciller está procesado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento al atentado de la AMIA

En el juicio por la firma del Memorando con Irán, el ex canciller Héctor Timerman adelantó su declaración para el viernes 13 de julio por cuestiones de salud, según confirmaron allegados al ex funcionario.

El ex ministro de Relaciones Exteriores había solicitado prestar declaración indagatoria en su domicilio previo al inicio del juicio en la causa en la cual está imputado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner. El tribunal encabezado por María Gabriela López Iñiguez, Juan Michilini y Jorge Tasara aceptó el pedido y escucharán al ex funcionario a las 9.30 mediante una videoconferencia.

Timerman fue excarcelado y autorizado a viajar a Estados Unidos para continuar con el tratamiento contra el cáncer, aunque ya está en Buenos Aires. Junto a él están imputados Cristina, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado; el líder de Quebracho Fernando Esteche; el dirigente Luis D’Elía; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; su entonces segundo Juan Martín Mena; la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, y el diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque.

La causa por el Memorando con Irán empezó el 14 de enero de 2015 cuando Alberto Nisman denunció un presunto encubrimiento y un “pacto con los terroristas” en la investigación del atentado a la AMIA. Cuatro días después, el fiscal especial apareció muerto con un tiro en la cabeza en el departamento donde vivía de Puerto Madero.

Dos veces fue desestimada la denuncia por el juez federal Daniel Rafecas, finalmente apartado del caso, y luego impulsada por su par Ariel Lijo. Luego llegó a las manos de Claudio Bonadio por un expediente conexo que este tenía por supuesta “traición a la Patria”por la firma del Memorándun con Irán.

“A los acusados se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina”, sostuvo Bonadio, quien elevó el caso al juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 8.



FUENTE: TN