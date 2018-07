"Robaste a alguien que da todo por los demás": El mensaje al ladrón de una Bombero venadense víctima de inseguridad

Mariela se descargó con la siguiente reflexión hacia el malviviente: "Esa moto la que hoy robaste de mi patio entrando como ratero en la noche; la moto la que tanto me costó tener (por que sabrás que para tener algo hay que trabajar mucho y ganarlo no robarlo). Esa moto la que me llevaba a trabajar todos los días a dar mis clases de primeros auxilios a personas de gran corazón que quieren aprender a ayudar al prójimo; esa moto la que me llevaba a mi cuartel de bomberos a dar mis horas como voluntaria donde dejó todo para estar a disposición del otro; donde dejo a mi familia y amigos y dejó horas de descanso para ayudar" .



Más adelante la Bombero comentó: "Vos robaste mi moto la que trasladaba a una mujer trabajadora y voluntaria en todos los aspectos. Vos entraste sin permiso a mi casa y robaste a alguien que da todo por los demás. Eso se llama no tener dignidad; no tener sentimientos y mucho menos tener corazón. Yo tendré que trabajar un poco más para poder comprar otra moto porque es algo material que puedo recuperar, pero vos que vas a hacer?. No se puede ir por la vida robando, no se puede ser siempre el "malo". Ojalá puedas cambiar y ojalá algún día puedas realmente ser feliz y próspero. La persona feliz no lástima, no roba, no daña".

