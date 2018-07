Se realizó la audiencia pública por la tarifa eléctrica en Venado Tuerto

Esta audiencia no tuvo la repercusión que se esperaba; se anotaron menos personas de las deseadas y de los 178 inscriptos solo asistieron 100.



Alberto Corradini, Gerente de la CEVT, fue el encargado de abrir la audiencia explicando porque el aumento de la tarifa. El Ingeniero estaba muy preparado y realizó una muy extensa explicación de porque la suba desmedida del servicio eléctrico; "Más que un aumento de tarifas, esto es un traslado de costo", abrió la exposición el Gerente de la CEVT.



Luego de una larga y agotadora explicación, que incluyó los costos, inversiones y funcionamiento de la CEVT, Corradini llegó a la conclusión de que las subas en las tarifas se debe a que la EPE aumentó fuertemente el valor de la energía eléctrica. La CEVT paso de pagar 154millones por año la compra de energía, a abonar 244millones (esto en solo tres meses, de noviembre a febrero); una suba de 90millones por año. Por esto último, y según Corradini, es que el vecino venadense siente fuertemente el impacto en sus boletas. Esta suba se debe a la quita de subsidios y aumentos a nivel nacional que impacta a la EPE, y en consecuencia a la CEVT.

Terminada la explicación del Gerente de la CEVT empezaron las exposiciones del Intendente José Freyre, el Presidente del Concejo Fabián Vernetti, concejales y vecinos de nuestra ciudad. Como a la audiencia fueron menos de los inscriptos, es que la misma duró menos tiempo de lo esperado.



Tanto el Intendente como los Concejales coincidieron en la importancia de avanzar con un nuevo contrato de concesión. Además algunos ediles remarcaron que la CEVT nunca detalló y dio a conocer como se conforma su VAD (Valor Agregado de Distribución); punto por demás de importante para conocer que valor le agrega la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto a la venta de energía a todos los venadenses.

De todos modos esta audiencia no es vinculante; esto quiere decir que la CEVT no esta obligada a analizar los resultados de la misma para determinar cuanto y como deben aumentar las tarifas.

Pasadas las horas y analizadas todas la exposiciones, los involucrados comenzarán a realizar un balance y conclusión de está histórica audiencia pública; la cual lamentablemente no tuvo la repercusión esperada.

