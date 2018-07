El dólar bajó otros 58 centavos y quedó al borde de perforar los $28

Un renovado interés de grandes inversores por las tasas altas que ofrece el Gobierno nacional en sus nuevas Letes en dólares trajo aparejada una nueva baja del precio del dólar, que hoy terminó en 28,04, 58 centavos por debajo del cierre del viernes pasado. En ocho días, el valor del billete verde cayó 1 peso.

Esta "tregua" que consiguió la Casa Rosada con la moneda norteamericana está relacionada directamente con las últimas medidas tomadas por el Banco Central y por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que puso a disposición varios bonos atractivos para evitar que la demanda del dólar pase por el mercado cambiario.

El tipo de cambio oficial del Banco Nación perforó la barrera de los $28 y cerró la jornada en $27,80. La divisa mayorista bajó hasta los $27,37. Este tipo de cambio será la referencia para la suscripción de Letes que impulsa el Gobierno y que permanecerá abierta hasta mañana.

La divisa estadounidense encontró su techo el 29 de junio pasado, cuando cerró en $29,57 tras rozar los 30 pesos en determinado momento de la rueda. Desde ese día bajó en dos ruedas seguidas, volvió a repuntar 12 centavos hasta $28,78 y comenzó su desplome.



"Con todas estas medidas el Gobierno logró dominar el dólar", comentó a TN.com.ar el operador de mercado de cambios Fernando Izzo de ABC, aunque afirmó que "este nivel de tasas no se puede sostener en el tiempo". "Están ofreciendo instrumentos muy tentadores. El mercado estima que estas tasas fuera de órbita no van a estar más, por eso hay inversores de afuera que están volviendo. Y esto te da la pauta que el Gobierno no quiere un dólar mucho más alto", apuntó.

El especialista en mercado de capitales Juan Manuel Carnevale explicó que la razón por el que vuelven los inversores externos "es la tasa de interés de las Lebac". "Algunos inversores están empezando a posicionarse en activos de América Latina, es una buena señal. No vienen a buscar renta en dólares sino que vienen por la tasa en pesos. Es decir se están 'desarmando' en dólares para entrar en Lebac".

El ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne estuvo el fin de semana largo en Nueva York donde mantuvo reuniones con inversores. Los grandes jugadores de Wall Street tienen dudas respecto a la capacidad del Gobierno nacional de aprobar el Presupuesto 2019, donde estará reflejadas las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.