El crimen del joven de Zeballos 2100 "debe ser juzgado dentro del marco legal vigente"

La presidenta del Colegio de Abogados de Rosario, María Bellucia, aseguró que el joven de 17 años, acusado por el crimen del estudiante de ingeniería, ocurrido en Zeballos al 2100, debe ser juzgado "dentro de las normas y marco legal vigentes" conforme a lo que establece la ley penal juvenil.

A contramano de la opinión del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien esta mañana sostuvo que el autor del crimen de Juan Cruz Ibáñez debería ser juzgado como un mayor porque "sabía lo que hacía", la abogada le dijo a La Capital que la imputación del acusado "le corresponde a la Justicia Penal Juvenil, que es la que debe hacer justicia como corresponde, dentro de las normas vigentes".



"Es muy doloroso lo que ha pasado y me solidarizo con toda la familia", lamentó Bellucia respecto a la muerte de Juan Cruz Ibáñez, quien fue asesinado a puñaladas el pasado 29 de junio en su departamento de Zeballos al 2100. En ese sentido aseguró que "es un caso muy grave que ha afectado a mucha gente, puesto que realmente es una muerte muy injusta".



Sin embargo, descartó que el titular de la cartera de seguridad haya buscado llamar la atención del Poder Judicial con sus declaraciones. "No creo que el ministro haya enviado un mensaje entre líneas hacia el Poder Judicial, sucede que hay que ponerse en el contexto de un caso que afectó el sentimiento de todos por la gravedad que significó la muerte del joven, con todo su porvenir. Me parece que las declaraciones tienen que ver con eso", explicó.



En lo estrictamente legal, Bellucia hizo hincapié en que "haya un buen funcionamiento de la Justicia, que resuelva en tiempo y forma bajo el marco constitucional. Por lo pronto, hay herramientas, procesos, normas y penas para este tipo de delitos de esta gravedad".



"Hay varios proyectos, pero todos tienen que ver con dar la posibilidad de reinserción en la sociedad, buscar métodos para sociabilizar y mejorar la intervención multidisciplinaria y con todas las alternativas constitucionales, lo cual tampoco significa que todo esto apunte a la impunidad", concluyó.