More Rial, internada en un psiquiátrico: "Ayudenme a salir"

La insólita novela que protagoniza Morena Rial sumó este miércoles un nuevo capítulo.

La hija del conductor televisivo, que se encontraba internada en el Sanatorio Finochietto desde el 25 de junio pasado por una úlcera sangrante, fue trasladada este miércoles a una clínica psiquiátrica.

Morena confirmó el traslado a través de un impactante audio en el que denuncia que fue drogada y llevada sin su consentimiento a la Clínica Ineba Salud y pidió ayuda para poder salir de allí.

"Estoy internada en Ineba. La verdad es que no sé bien lo que pasó. Estaba en el Sanatorio Finochietto, me doparon y me trajeron para acá", aseguró la mediática en un audio que le envió a Ulises Jaitt, quien se encargó de difundirlo.

"Todavía no sé nada, no sé quién fue ni nada", asegura y agrega: "Hacelo difundir. Ayudenme a salir. Dame fuerzas".