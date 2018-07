Los docentes universitarios no reiniciarán las clases en el segundo cuatrimestre

Lo definieron esta tarde los docentes agrupados en la Conadu y Conadu Histórica. No habrá actividad en ninguna de las doce facultades y tres escuelas dependientes de la UNR.

Los gremios que agrupan a los docentes universitarios del país (Conadu y Conadu Histórica) resolvieron esta tarde no comenzar las clases en el segundo semestre en las universidades públicas y el cese de actividades a partir del 6 de agosto ante la falta de acuerdo salarial con el Ministerio de Educación.

De esta forma, en las doce facultades y tres escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) no se reanudarán las actividades académicas tras las vacaciones de invierno.



Los representantes de los docentes resolvieron no reiniciar las clases en el segundo semestre. (Foto: Conadu)

La medida se tomó al finalizar el congreso extraordinario de la Conadu Histórica, que se realizó hoy en Buenos Aires.

Además, dispusieron una movilización universitaria conjunta con fecha a definir.

La continuidad de la medida será evaluada en un nuevo Congreso Nacional Extraordinario que se realizará el próximo viernes 10 de agosto.

Los docentes universitarios reclaman un 30% de aumento salarial con cláusula gatillo y rechazan el ajuste presupuestario en las universidades nacionales. Hasta el momento, sólo recibieron un adelanto del 5%.

"Luego de haber desenvuelto un plan de lucha con 19 días de paro hasta el momento, dos marchas nacionales y múltiples actividades en todo el país, la resolución de no comenzar el 2º cuatrimestre expresa el hartazgo y bronca de la docencia universitaria y preuniversitaria que desde noviembre tenemos congelado nuestro salario", expresaron en un comunicado.

Reclaman que hace 60 días el gobierno nacional y los rectores no convocan a la comisión paritaria del sector.