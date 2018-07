Advierten que pueden empezar a faltar combustibles

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) advirtió que la decisión de las petroleras de poner cupos de venta al sector mayorista puede provocar a fin de mes un faltante de combustibles en las estaciones de servicio. El presidente de esa entidad, Carlos Gold, reconoció que la situación “nos tiene preocupados” porque cuando esos cupos se terminen, el precio en el surtidor podría aumentar “aproximadamente un 30 por ciento”, que es el desfasaje que las petroleras reclaman respecto del valor actual de mercado. “Puede aparecer la especulación”, alertó.

Las restricciones a la venta mayorista de combustibles habían sido aplicadas durante los últimos días a las empresas de bandera blanca, es decir a las que no son parte de la red de las empresas petroleras. Ahora se extendió a estas últimas. La razón tuvo que ver con que, a pesar que el precio de los combustibles fue desregulado, hubo una decisión del Gobierno de aplacar la situación.

“Por ahora, la metodología de cupos se está dando en el canal mayorista y no se va a sentir inmediatamente en el minorista”, pero no obstante “podría dar una complicación la última semana del mes, cuando los cupos se hayan agotado y las estaciones no puedan abastecerse para distribuir en surtidor”, alertó Gold durante una entrevista por LT8.

Si esto se cumple, lo que se prevé es que haya “un aluvión de clientes” y “estaciones estaciones que se van a quedar sin productos, que van a salir a buscar diesel” a las proveedoras que podrían venderlo a un precio mayor que el establecido en los cupos.

“Pueden pasar dos cosas –explicó-, que no haya combustible o aparezca la especulación y las estaciones que tengan combustibles lo vendan a un precio por encima del precio del mercado.

La razón por la que podría haber un incremento del precio mayorista (que luego se trasladaría a los surtidores) es porque “las petroleras argumentan que hay un desfasaje de aproximadamente un 30 por ciento” en el precio del combustible. O sea que “una vez cumplido el cupo, no sabemos si el valor de venta va a ser con ese desfasaje”.

La situación en el sector es de “incertidumbre”, definió el empresario. “Nos tiene preocupados porque no sabemos cómo se va a desenvolver el mecanismo de entrega y cómo se van a mover los clientes”, agregó. Por este motivo, las cámaras empresarias de cada provincia están preparando un informe que será presentado la semana próxima al Ministerio de Energía.

Gold aclaró que el problema no tiene origen en la política energética sino que es producto de la devaluación. “Es un problema exclusivamente de precios. El crudo se cotiza en dólares y por lo tanto el valor del insumo es alto”, advirtió.

Fuente: Página12