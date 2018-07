Firmat - El Coordinador de Seguridad habló sobre un audio de Whatsapp que se viralizó en las últimas horas

Este viernes por la mañana, el coordinador de Seguridad Comunitaria, José Pellegrini, dio precisiones sobre un audio de Whatsapp que se viralizó en las últimas horas y que da cuenta de un confuso episodio que vivió una joven el jueves de la semana pasada en la zona de Plaza Belgrano (barrio La Patria)

Según contó el funcionario provincial, tras buscar el dominio del vehículo mencionado en el relato, se pudo determinar que el mismo efectivamente pertenecía a la Policía de Investigaciones y que se encontraba en la ciudad realizando un allanamiento en el marco de la causa de robo a una vinería ubicada en calle Buenos Aires. Pellegrini además contó que le comunicó la novedad a la joven que relató la situación para llevarle tranquilidad.

El texto

El mensaje que se viralizó en las últimas horas a través de distintos grupos de Whatsapp decía lo siguiente: “Chicas Cómo andan? Les voy a comentar una situación que le pasó a mi prima el jueves pasado a las 14.30 hs. Salió a caminar, iba por Bv Colón, llegamos a la plaza de las hamacas, frena una camioneta azul, iban 3 personas entre ellas una mujer y dos hombres. Le dicen que se tenía que subir y salir como testigo de un operativo de asuntos internos. Ella le dijo que no podía porque había salido a caminar y tenía que ir a buscar al hijo a la escuela. Lo cual le dicen que no se podía negar y tenía que subir. Ella le pide una orden o algo y solo le muestran unos papeles con unos sellos y bastante rápido. Le vuelve a decir que no se sube y qué pasaba si se negaba. Y ellos le dicen que le iban a mandar una citación por negarse. A lo que ella contesta que se la mande a la citación.

Uno de los hombres estaba vestido de policía. La empiezan a tratar mal y se ponen nerviosos. Le pide los datos a mi prima y se van. De ahí mi prima va a la comisaria donde le dicen que no había ningún operativo de asuntos internos. Tampoco le piden los datos ni la denuncia. De ahí hablan con el jefe de Seguridad quien le dijo que el discurso que tienen armado es muy bueno, operativo de asuntos internos no había ese día ni tampoco en la semana hubo. Y ahora van a buscar por las cámaras de seguridad la patente de la chata”.