Margarita Stolbizer se muestra cada vez más alejada del gobierno de Cambiemos. Si bien en los comienzos supo mostrar una sintonía casi perfecta con el macrismo, ahora que surgieron los problemas la líder del GEN se apresura a tomar distancia.

En declaraciones el programa La vuelta completa, que conduce la periodista Andrea Recúpero por Somos Radio AM 530, la ex diputada afirmó que "este Gobierno nos dijo que sabía cómo resolver los problemas, pero a esta altura no hay excusa ni herencia que valga”.

“Ayer Macri le pidió a los opositores propuestas pero ellos son los que tienen que decir qué van a hacer. La incertidumbre del Gobierno se traslada a la incertidumbre que nosotros sentimos”, agregó.

También lanzó otros cuestionamientos y acusaciones: "Nosotros vemos una indiferencia e insensibilidad frente a la situación de sectores sociales que la están pasando mal”.

También apuntó contra los funcionarios que tienen su patrimonio en el exterior: “Nos dicen que van a traer su plata en el momento que puedan confiar en la Argentina que ellos gobiernan”.

Por último, se refirió a las denuncias por irregularidades en la campaña electoral en su distrito, la provincia de Buenos Aires. “Me escandaliza la denuncia por los aportantes de Vidal. Este Gobierno llegó con una propuesta de cambio que no está cumpliendo”, aseguró.

Fuente: 06 de julio de 2018 (infonews)