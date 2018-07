Mataron a un testigo de una causa por narcotráfico en Campana

Sebastián Ruiz recibió un tiro en la espalda, fue trasladado al hospital de Campana y murió dos horas después. El joven, de 21 años, era testigo en una causa por narcotráfico que, de acuerdo con lo que sospecha la Justicia, está relacionada con el asesinato de Antonio Fernández, hijo del concejal Ramón Fernández, de esa localidad.

El joven consumía estupefacientes, vivía en la misma calle donde funcionaba un búnker de drogas y, según declaró una de sus cinco hermanas, recibió reiteradas amenazadas de Daniel Albarracín, detenido el 16 de junio, acusado de participar en el crimen del hijo del concejal.

Milagros, una de sus hermanas, contó a TN: "Sebastián estaba metido con gente pesada. Dependía de 'Chuky' Albarracín. Si no hacía lo que él le ordenaba, no le daba lo que necesitaba para consumir. Mi papá lo reanimó, pero los médicos no pudieron salvarlo".

A Sebastián lo habrían pasado a buscar con un auto por la puerta de su casa. A la vuelta, un hombre aún sin identificar lo abandonó en ese mismo lugar, en la calle Iturriaga 342, del barrio de San Cayetano, con un tiro en la espalda.

En esa cuadra funcionaba un búnker de drogas que había sido denunciado 16 veces de manera anónima a través del "Buzón Vida". Un equipo de la Policía Bonaerense lo derribó el 19 de junio ante la mirada del intendente Sebastián Abella.