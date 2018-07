La soja perdió un 1,2% a u$s 311,78, su menor nivel desde 2009

Agro 02 de julio de 2018 Novedades Del Sur Por

La soja descendió este lunes un 1,2% a u$s 311,78 la tonelada, su menor nivel desde 2009, en el mercado de Chicago. En tanto, el maíz perdió un 3,6% a u$s 132,87 y el trigo se hundió un 3,5% a u$s 176,47.