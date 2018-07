Las candidaturas que planean los políticos para 2019

Hasta diciembre pasado, nadie de la oposición pensaba que había chances de vencer a Cambiemos en las elecciones presidenciales. Muchos incluso se preguntaban quién sería "la cara de la derrota" opositora. Salvo algún dirigente trasnochado, la resignación dominaba las expectativas de los rivales del oficialismo: el país seguiría pintándose de amarillo.

Pero los cimbronazos económicos que enredaron al presidente Mauricio Macri despertaron las ilusiones de todos, sobre todo en el peronismo. Y ahora nadie quiere quedar afuera. Los candidatos ya mueven sus fichas y esperan al fin del Mundial para lanzarse ¿En qué anda cada uno? ¿Que lugar buscan?

Mauricio Macri: El mandatario quiere la reelección y repite en la intimidad que necesita cuatro años más para que su proyecto sea positivo. Por ahora evita los cuestionamientos más fuertes del electorado que lo apoyó en 2015. El núcleo duro de votantes apunta a su equipo, aunque las encuestas empiezan a mostrar que su imagen también cae. ¿Hay plan B?

María Eugenia Vidal: La gobernadora de Buenos Aires es la política con mejor imagen del país. Pero en los últimos meses comenzó a estar en la mira de los bonaerenses, que empezó a criticar ciertas medidas por las que antes solo apuntaba a intendentes. Con una economía que entrará en recesión y un parate en la obra pública, sabe que las malas decisiones del Presidente arrastrarán las noticias negativas a la provincia. Mariu insiste en público con que no quiere saber nada con apuntar a Casa Rosada en esta elección, aunque muchos dentro del Gobierno la ven como la alternativa en caso de que Macri no pueda ganar en primera vuelta. Cambiemos sabe que un balotaje equivale a lanzar una moneda al cielo.

Cristina Fernández de Kirchner: Repite en el Instituto Patria que no será candidata en 2019, pero en el PJ no le creen. Es de las pocas dirigentes que empezó a crecer en las encuestas desde que comenzó la corrida cambiaria que parece no tener fin. Para subir le alcanzó con correrse del centro de la escena, algo que parecía insospechado a fines de 2017. La senadora tiene un techo bajo difícil de romper, pero acumula más votos que cualquier candidato opositor. Sabe que durante el año electoral Comodoro Py jugará su carta. Por ahora deja que dirigentes de su espacio salgan "a caminar". ¿Nombrará a un delfín o enfrentará a Macri? Agustín Rossi: Es uno de los posibles candidatos con respaldo de CFK. "En agosto o septiembre se define si seré candidato a Presidente", dijo el santafecino a la radio Futurock. Desde hace meses que el jefe del bloque K en Diputados recorre el país. Pero le falta conocimiento. Si se lanza, quiere que la pileta tenga unos centímetros de agua.

Sergio Massa: Se alejó de los medios pero nunca de la política. Sigue activo como siempre y apunta a la cuestión económica. A pesar del magro resultado que obtuvo en las últimas legislativas, aspira a ser el candidato "de los gobernadores". Su mayor problema es que esos mandatarios no confían en él. Detesta todo lo que signifique alianza con el kirchnerismo. Esta vez sabe que no será nada fácil saltar y que haya alguien del otro lado. Después del triunfo de 2013, su estrella se fue apagando: quedó afuera del balotaje en 2015 y apenas llegó al 12% en 2017. Muchos en el PJ, como el salteño Juan Manuel Urtubey, lo quieren de candidato en Buenos Aires. Él se niega.

Juan Manuel Urtubey: No puede ser reelecto en Salta. Aún no eligió sucesor en su provincia y asegura que dejará que la interna sea "democrática" sin interceder. Se muestra como el opositor que entiende el diálogo con el macrismo y asegura que esa estrategia "pica en el electorado". Espera que la polarización con el kirchnerismo por parte del PRO pierda fuerza. El PJ lo mira con desconfianza: creen que es el candidato que buscará impulsar el Gobierno para mantener dividido a la oposición, como hicieron con Florencio Randazzo el año pasado.

Daniel Scioli: Quiere una nueva oportunidad. Señala que todo lo que anticipó en el debate de 2015 frente a Macri se cumplió. Cree que puede ser el candidato que agrupe al PJ como un ícono de la unidad en medio de los K y el PJ Federal.

Roberto Lavagna: El exministro de Néstor Kirchner asoma como posible candidato. Lo postuló Eduardo Duhalde y la estrategia es que sea quien aglutine a toda la oposición, por fuera del kirchnerismo. Intentó en 2007 con el radicalismo, pero quedó tercero detrás de Carrió. Según el Monitor de Humor Social y Político realizado por las consultoras DAlessio IROL y Berensztein, está tercero en el ránking de imagen, con un 49% positiva. Solo lo superan Vidal (57% positiva) y Lilita (51% positiva).

Miguel Lifchitz - Margarita Stolbizer: La titular del GEN está cada vez más lejos de mantener la alianza electoral con un Massa que mira hacia el peronismo. Hay reuniones con el gobernador de Santa Fe para armar un frente progresista. Las charlas incluyen a Martín Lousteau, Ricardo Alfonsín y Matías Lammens.

Martín Insaurralde: Quiere ser candidato a gobernador. Un año atrás, el intendente de Lomas de Zamora deseaba no estar en esa posición, pero ahora cree que puede devolverle la provincia de Buenos Aires al PJ. Por ahora es el aspirante más fuerte dentro del peronismo, a pesar de las ganas de Silvina Batakis, exministra de Economía de Scioli, o Verónica Magario (La Matanza) de enfrentar a Vidal.