Este martes los docentes de todo el país paran y no habrá clases en Santa Fe

La medida, que incluye una movilización hacia la sede de cartera educativa nacional en Buenos Aires, surgió como "repudio" ante la intervención policial con balas de goma, gas pimienta y golpes en los conflictos docentes que se vienen desarrollando en Chubut y Corrientes.

"La represión es nuestro límite, si tocan a uno nos tocan a todos: paro nacional para decir no a la represión y no a la violencia", afirmó la secretaria general de CTERA y también titular del gremio santafesino, Sonia Alesso. Los docentes privados agrupados en Sadop también se sumarán a la medida. Así, mañana no habrá clase en ningún nivel educativo, incluida la Universidad.

Para CTERA, la represión a los reclamos de los maestros se enmarca en la negativa del gobierno de Mauricio Macri a convocar a paritarias nacionales, lo que impide resolver los conflictos incluso provinciales, como los de Corrientes y Chubut, donde la semana pasada se registraron episodios violentos de las respectivas policías sobre manifestantes.

Por eso, dijo Alesso, la huelga se cumplirá no solo como expresión de repudio, sino para reclamar "la resolución de los conflictos nacional y provinciales y por la vigencia de la paritaria nacional docente".

"Desde nuestra organización no toleraremos ninguna represión hacia los docentes", advirtió la dirigente, mientras apuntó al "Presidente de la Nación, el ministro de Educación y los gobernadores" como los "responsables de dar solución a las justas demandas" de los educadores.

Fuente: Diario Uno