En el inicio del mes, el dólar cae 14 centavos a $ 29,52

Sucede luego de que el último viernes la divisa trepara un 3,4% y alcanzara el récord histórico de $ 29,66 pese a a que el Banco Central sacrificó u$s 300 millones de sus reservas además de los u$s 150 millones provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este contexto, comienza hoy una nueva semana en la que la atención del mercado estará puesta sobre lo que ocurra con la moneda estadounidense. En busca de contener la devaluación, se anunciará hoy una nueva licitación de Letras del Tesoro, a la cual se podrá suscribir en pesos, en dólares o con Lebac.

Así lo confirmaron a este portal fuentes oficiales, aunque no precisaron el monto. Se trata de un paso más en la estrategia de continuar desarmando el stock de Letras del Central y busca quitarle presión al mercado de cambio.

El billete acumuló un alza de casi dos pesos en las últimas cuatro ruedas- por coberturas en dólares de inversores privados frente al cierre de mes, los crecientes temores por la aversión global al riesgo y la desconfianza en el rumbo económico del gobierno.

Con este resultado, mostró un avance del 16,1% ($ 4,1) en junio, y del 56,52% en el primer semestre del año, un rendimiento que opacó el atractivo de otras inversiones en activos domésticos.

La disparada del último viernes se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa trepó 78 centavos a $ 28,85, descontando una parte de la suba sobre el final de la rueda, tras la segunda subasta realizada por el BCRA.

En un intento por contener la disparada, la autoridad monetaria colocó un adicional de u$s 300 millones, que sacrificó de sus reservas, aparte de los u$s 150 millones provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuenta y orden del ministerio de Hacienda.

De esta manera, la venta de u$s 450 millones por parte de entes oficiales superó a las operaciones genuinas de bancos registrados en el Siopel, que fueron de u$s 349 millones. El volumen operado subió un 45% a u$s 1.017 millones.

En tanto, en la plaza paralela, el blue avanzó el viernes 90 centavos a $ 29,40 en cuevas de la city porteña. De esta manera, se mantuvo por debajo de la cotización oficial. A su vez, el "contado con liqui" saltó 41 centavos a $ 28,64.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 1.078 millones hasta los u$s 61.872 millones, debido a que en el mercado de cambios, el BCRA realizó una subasta en la cual vendió u$s 300 millones; y además se realizó la cancelación de intereses de los títulos públicos Discount Ley Extranjera por un equivalente en u$s 492 millones.

Fuente: 02 de julio de 2018 (ámbito)