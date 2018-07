El intendente de Villa Cañás dijo que la situación social "es muy delicada"

El intendente de Villa Cañás, Norberto "Tito" Gizzi mostró su profunda preocupación por la delicada situación social que atraviesa su ciudad y alertó que si no se corrigen varios aspectos del programa nacional "la cuestión social empeorará". Dijo que "viene gente a pedir ayuda social a la dependencia de Acción Social que nunca antes vino y además se multiplicaron los pedidos de trabajo con respecto a otros años. La situación es muy delicada". Por otra parte, desde Venado Tuerto, se dijo que en esa ciudad se incrementaron las consultas de todo tipo en los centros comunitarios (ver aparte).Los dichos de Gizzi son muy parecidos a los de cualquier intendente o presidente comunal del departamento General López pero en este caso adquieren mayor relevancia por tratarse de un intendente radical, ya que a nivel nacional su partido es aliado del presidente Mauricio Macri.

"El radicalismo debe exigir mayor participación en las decisiones del gobierno", remarcó Tito Gizzi.

Fuertes declaraciones

"Los del PRO se creían que iban a solucionar todo ellos solos y dejaron de lado a algunos peronistas que los acompañaron y hasta el mismo radicalismo que fue ninguneado por el gobierno. Fueron muy soberbios pero hoy tienen que volver a las fuentes para ver como salen de ésta crisis. El PRO nos usó a los radicales y a algunos peronistas para llegar al poder y después se olvidaron de esos apoyos", dijo indignado Gizzi.

Villa Cañas es una ciudad ubicada en el departamento General López a 185 kilómetros de Rosario y a unos 50 de Venado. Se la conoce por ser el lugar dónde nació Mirtha Legrand y, obviamente, por su potencial agropecuario. Sin dudas es una de las localidades más ricas de la zona, pero a la que también le llegó la crisis nacional.

"Me parece que el gobierno nacional se manejó mal porque estuvo siempre tapando cosas en lugar de decirnos apenas asumieron cuál era la gravedad de la crisis", dijo el mandatario cañaseño, y agregó que "hoy estamos con una gran inflación que repercute en las pymes, en los trabajadores en los pequeños y medianos productores agrarios. Es un problema muy grave el que estamos atravesando los argentinos".

Gizzi mantuvo siempre la cautela en torno a una eventual crítica al gobierno de Cambiemos. Más teniendo en cuenta que su partido (la UCR) es el principal aliado en Cambiemos. Sin embargo la situación evidentemente cambio habida cuenta de las fuertes críticas que hizo al gobierno nacional.

Recesión

El intendente se mostró además preocupado por los pronósticos desalentadores del propio gobierno que dice que habrá recesión hasta por lo menos fin de año. "La verdad que no sé porque si están diciendo que todo este año estará complicada la cosa no veo que el año que viene cambie. Salvo por el hecho que en 2019 habrá elecciones nacionales", resaltó Tito Gizzi.

Asimismo el intendente admitió que muchos chicos son asistidos por el municipio. "Nos llegan personas con cuatro o cinco facturas de algún servicio que no pudieron pagar pero no podemos sentar un antecedente de pagarles a todos los que nos pidan. Si los derivamos a Acción Social y allá las profesionales atienen cada caso".

En Villa Cañás y bajo la órbita municipal funcionan tres salas barriales y "allí van a comer, van a almorzar y además reciben ayuda escolar", detalló el intendente. Además admitió que los números de chicos que asisten se incrementó notoriamente en los últimos meses y teme que siga incrementándose.

"La situación no es joda para ningún mandatario. La gente cada vez pide más, y más y más. Los laburantes ganan poco respecto de la inflación, a muchos no les alcanza para pagar la luz o el gas y todo eso se nota claramente en las comunas y municipios de la región. La gente lo primero que hace es pedir ayuda en esos lugares. No les queda otra", acotó un viejo militante y puntero barrial desde Venado.

Por Carlos Walter Barbarich