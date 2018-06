Amia: Timerman pidió declarar en su domicilio

El ex canciller Héctor Timerman pidió, debido a su enfermedad, prestar declaración indagatoria en su domicilio previo al inicio del juicio por la firma del Memorándum con Irán, en la cual está imputado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Solicitamos que esa presidencia disponga constituirse en el domicilio de Héctor Timerman junto al fiscal para recibir su declaración antes del debate", pidió su abogado Alejandro Rúa.

Timerman fue excarcelado y autorizado a viajar a Estados Unidos para continuar con tratamiento contra el cáncer y ahora está a la espera del juicio junto a los demás imputados, como la ex presidenta Kirchner, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado; el líder de Quebracho Fernando Esteche; el dirigente Luis D'Elía; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; su entonces segundo Juan Martín Mena; la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, y el diputado nacional Andrés Cuervo Larroque.

En su pedido de prueba, Timerman solicitó la declaración de varios testigos, entre ellos a De Vido, a los ex cancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana y Susana Ruiz Cerrutti; al ex titular de la Afip Richardo Echegaray; al senador Miguel Angel Pichetto; a los diputados Daniel Filmus, Federico Pinedo y Agustín Rossi; a los jueces Daniel Rafecas y Rodolfo Canicoba Corral, y al entonces secretario general de Interpol Robert Noble.

También a los funcionarios iraníes que participaron de la firma del Memorándum con Irán: Alí Akbar Salehi, por entonces Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán; Mohsen Baharvand, jefe de la delegación y del equipo de consejeros legales y políticos de la cancillería iraní, y Reza Zabib, director general iraní para Asuntos Americanos de esa Cancillería.

La causa se originó el 14 de enero de 2015 tras la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman —cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero— por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la Amia.

En dos oportunidades la denuncia fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, finalmente apartado del caso, y luego impulsada por su par Ariel Lijo, aunque finalmente recaló en Claudio Bonadio por un expediente conexo que este tenía por supuesta traición a la patria por la firma del Memorándun con Irán.

"A los acusados se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina", sostuvo Bonadio, quien elevó el caso al juicio a cargo del Tribunal Oral Federal Nº8.