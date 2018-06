Legisladores del FPCyS pedirán a Lisfchitz que retire el proyecto de Reforma de la Constitución

No habría consenso político para tratar el tema

Ayer jueves a la mañana, en la Cámara de Diputados, hubo una reunión del interbloque del Frente Progresista Cívico y Social, para hablar sobre la marcha del proyecto oficial de la Reforma de la Constitución de la provincia. ¿No hay consenso político para avanzar en el tema?

Actualmente, el proyecto de reforma de la constitución se encuentra en tratamiento en la Comisión de Educación, presidida por el diputado Paco Garibaldi y que tiene 9 integrantes. Esta comisión tiene la particularidad de tener mayoría de la oposicióndebido a que dos de los legisladores que ingresaron por el Frente Progresista, hoy no están en ese bloque, hablamos de Rubén Giustiniani que formó un interbloque junto a Carlos del Frade, Mercedes Meier y Silvia Augsburger; y el otro diputado es Alejandro Boscarol, del riñón de José Corral y por lo tanto de Cambiemos.

Previo a la reunión del día miércoles, donde recibieron a la actual ministra de Educación, Claudia Balagué, a las ex ministras de Educación Carola Nin y Élida Racino que fueron a hablar de la parte de educación dentro de la reforma, comenzó a circular el rumor que se quería sacar de la comisión de Educación a los diputados Rubén Giustiniani y Alejandro Boscarol, a pedido de algunos diputados del socialismo que argumentan que estos dos legisladores no son parte del Frente y por lo tanto deben dejar ese lugar. Esto provocó el enojo de ambos diputados, que vienen trabajando en dicha comisión.

A raíz de esta situación se realiza la reunión de ayer a la mañana donde en el interbloque del Frente Progresista de la Cámara de Diputados, se discutió este tema y sobre la continuidad del proyecto de reforma de la constitución provincial porque se tilda a estos legisladores y a otros más, “que están haciendo el tratamiento muy lento”, ya que se había dispuesto que en 4 reuniones se trate el tema y lo que ocurre es que, como la Cámara de Diputados provincial se reúne cada 15 días, se supone que llevaría dos meses, pero en el medio está el receso invernal lo que hará que se demore aún más. Debemos sumar también que se decidió convocar a todos los autores de los proyectos (de los diputados Rubeo, Cavallero y Del Frade) y a los gremios para que opinen, lo que llevaría el tratamiento del proyecto hasta fines del mes de agosto, recién para la segunda comisión.

Dicho claramente, en la reunión del jueves se planteó que no hay acuerdo político para avanzar con este tema y además se planteó la necesidad de pedir una reunión a Lifschitz para la próxima semana (el miércoles) y explicarle que, al no haber consenso político, retire el proyecto de reforma de la constitución ya que no hay posibilidades de que se apruebe.



FUENTE: Sin Mordaza