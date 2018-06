Michetti ratificó que en caso de empate, votará en contra de la legalización del aborto

La vicepresidente y titular del Senado, Gabriela Michetti, ratificó que se inclinará por no apoyar el proyecto de despenalización del aborto en caso de que la votación de los senadores quede empatada y sea ella quien defina el destino de la ley.

“Todo el mundo lo sabe, es una cosa que no voy a cambiar. Ahora hay entre 12 o 15 personas que no adelantaron su voto y que quieren escuchar y tener un tiempo, durante el tratamiento de la ley, para definirse. En ese sentido, hay mucha tela para cortar y no se puede decir si va a ganar una postura o la otra”, reconoció Michetti en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio La Red AM 910.

“¿Si hay presiones del Gobierno para que esto salga rápido? No, en absoluto. Hablé con el presidente y le dije que había diferencias entre los senadores y yo sobre el tema de las comisiones a las que había que enviar el proyecto. Y me dijo: ‘Total libertad. Vos tenés esa convicción, mantenela’”. Continúo la vicepresidente y titular del senado.

Por otro lado, los jefes de los bloques más importantes, incluyendo Cambiemos, quieren un tratamiento rápido a la ley de la legalización del aborto, porque consideran que el tema ya tuvo un tratamiento profundo en Diputados.