Rufino - Puyrredón: el nuevo "Superfiscal"

Si de carreras meteóricas habláramos el mejor ejemplo sería el del fiscal de Rufino, Horacio Puyrredòn, quien prácticamente tuvo muy poco tiempo para ejercer su cargo en el MPA Rufino, ya que apenas asumido fue incorporado por el fiscal regional Alejandro Sinòpoli a la Agencia de Investigaciones, integrándola con los otros dos fiscales Matias Merlo y Juan Pablo Lavini Rosset,. De hecho a los pocos días tomò a su cargo la causa de la Banda del PDI, una causa “picante” ya que tenía como protagonista a uno de los auxiliares directos del MPA y se planteaba la figura de asociación ilícita. En la oportunidad el fiscal regional opinó que era Puyrredòn la persona adecuada para liderar la investigación ya que prácticamente no había tenido contacto con el personal del PDI y esto garantizaba su imparcialidad.

La buena suerte sigue acompañando al joven abogado, ya que dado el cúmulo de trabajo que tienen los otros fiscales, no solo ha reemplazado por estos días al fiscal Regional en su cargo, sino que además, Alejandro Sinòpoli a través de una resolución interna lo ha trasladado a Venado Tuerto para que en una etapa “transitoria”, se interiorice de las causas que venía tramitando el fiscal de Venado Tuerto Juan Pablo Lavini Rosset, quien ha sido designado juez de Cámara y a quien reemplazará Puyrredòn. Cabe aclarar que está en las atribuciones del fiscal regional trasladar un fiscal para que ocupe un cargo similar en la Circunscripción. Pero en este caso, Puyrredòn no está solo con una titularidad en tránsito en la Fiscalía de Venado Tuerto, desde el 12 de junio , sino que sigue ejerciendo la fiscalía de Rufino y también “transitoriamente“ la fiscalía regional. De hecho estos reemplazos hasta no hace mucho tiempo los realizaba Matias Merlo (Melincuè). Una interesante suma de poderes para un funcionario que asumió en los primeros días de noviembre de 2017 y sin dudas ha desarrollado una próspera carrera judicial, debiendo aclarar en este punto que no se generan dudas sobre su idoneidad y profesionalismo,

LOS ARGUMENTOS

El traslado de Puyrredòn se fundamenta en un argumento, que podría resultar cuestionable, si el que lo plantea no fuera el fiscal regional: para atender las causas que se presentan en la fiscalìa Rufino alcanza con el fiscal adjunto Mauricio Clavero quien está en el cargo desde 2014, y cuyo jefe regional ha valorado que por estos tiempos tiene poca carga laboral, muchos recursos y todavía no impulsò ningún juicio oral, citando además que cuenta con la colaboración de Pablo Busaniche, un funcionario judicial que esta ( o estaba asignado) como fiscal en Venado Tuerto, pero cada tanto lo vuelven a Rufino ( al viejo sistema) y quien en realidad ya rindió y espera que lo nombren magistrado en Santa Fe. De hecho las causas que tramitó en Venado ya fueron repartidas entre los fiscales de esa unidad. Hasta este punto no sería cuestionable el planteo si no fuera que entre 2014 y 2016 se pidió encarecidamente el cargo de Fiscal en Rufino porque con el adjunto no alcanzaba para atender la demanda que había en esa unidad. Sin embargo los tiempos han cambiado y el que ahora tiene mucho trabajo, al punto tener que ser asistido por los fiscales adjuntos de Venado, es Matias Merlo, quien por el cùmulo de trabajo no estaría en condiciones de reemplazar a Sinòpoli en sus licencias, como lo venìa haciendo hasta ahora.



JAQUE

En este ajedrez judicial, no está todo dicho ya que según versión de fuentes confiables el año que viene se llamaría a concurso para reemplazar al actual fiscal regional que detenta el cargo por seis años, plazo que se cumpliría en el 2020 ya que asumió diciembre de 2014, pero como todo es tan adaptable en esta Circunscripción no se descarta que se adelanten algunos tiempos o quizás no .

Fuente: Primero LaNoticia