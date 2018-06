Se espera la movilización más masiva de todas: el 9 de Julio contra el FMI

El ex diputado Carlos Raimundi advirtió que se esperan multitudes para el 9 de Julio·

El ex legislador Carlos Raimundi hizo referencia al paro general del lunes e indicó que de alguna manera continúan las manifestaciones masivas donde queda "muy pero muy claro el repudio al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Nacional".

"Hay que advertirle al FMI que desde el Parlamento, el acuerdo logrado no tiene validez en la Argentina, por eso el 9 de Julio habrá una movilización muy importante incluso más que el 25 de mayo donde todas las familias, la gente, las organizaciones, las pymes, todos, se pondrán de pie para repudiar este acuerdo que tendrá consecuencias muy duras".

En declaraciones a AM 530 Somos Radio, remarcó que "el Gobierno nacional no va a escuchar ni va a cambiar porque llegó al poder a hacer esto, y para que lleguen los dólares, habrá que recortar en la gente, por eso debemos hacer todo lo posible para que esto dure lo menos posible, y no hablamos acá de hacer caer un gobierno".

En tanto, el diputado peronista Martín Doñate aseguró que presentaron desde el bloque del Frente para la Victoria "una denuncia federal, un amparo para intimar al Poder Ejecutivo y al FMI por la inconstitucionalidad de la firma de un acuerdo sin que pase por el Congreso Nacional puesto que contradice un artículo de la Carta Magna".

Ante esto, expresó: "Estamos esperando una respuesta favorable porque acá no hablamos de un simple préstamo de dinero sino de una serie de condicionamientos que nos lleva a utilizar la plata de jubilados para paliar el déficit, el freno a la obra pública, la eliminación de derechos laborales y las partidas a las provincias, entre otros temas".

"Acá se vienen ajustes en todas las jubilaciones, por eso necesitamos evacuar las dudas de muchos abuelos que ya han perdido la caída del poder adquisitivo, los precios de los medicamentos,la cobertura del Pami y la posibilidad de un recorte aún mayor", detalló a FM Diario Río Negro.

Fuente: 27 de junio de 2018 (elintransigente)