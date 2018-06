Balagué y tres ex ministras opinarán sobre la reforma de la Constitución.

Este miércoles, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados realizará la primera de las cuatro jornadas acordadas para discutir los alcances que deberá tener el tema educativo en una posible reforma de la Constitución provincial. Las invitadas para exponer ante la comisión son la actual ministra del área, Claudia Balagué; su antecesora, la socialista Elida Rassino así como las justicialistas María Rosa Stanoevich y Carola Nin. Los nombres fueron consensuados en la última reunión de la comisión que terminó encomendando a su presidente, Julio Garibaldi (PS) tramitar las citaciones. Las cuatro han confirmado su presencia.

La semana siguiente la cita será con Oscar Blando, director provincial de Reforma Política y Constitucional, más los autores de los diferentes proyectos, siendo ellos Luis Rubeo (PJ), Héctor Cavallero (PPS) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) quien a su vez integra la comisión de Educación. Las restantes dos reuniones serán después del receso invernal por lo que a principios de agosto, el grupo estará en condiciones de emitir despacho sobre el tema. En la primera expondrán los gremios y en la última especialistas de educación de las universidades nacionales con asiento en la provincia.

El trámite en comisiones de la reforma constitucional pasó en una semana en Asuntos Comunales pero la oposición logró abrir un debate en Educación. Tras tres semanas se estableció la mecánica de trabajo sugerida por los miembros de la oposición contra la postura de Garibaldi de emitir dictamen en la primera reunión. Tampoco prosperó el intento del socialista para desdoblar las reuniones semanales para poder emitir el dictamen ante del receso. Es que después de Educación el expediente debe tramitar otras tres comisiones de la Cámara: Derechos y Garantías; Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.

El diputado radical Alejandro Boscarol fundamentó la necesidad de abrir la discusión en la comisión en forma paralela a la que se viene realizando sobre la futura ley de Educación. “Venimos con los debates muy frescos de la discusión de la ley de Educación y creo que podemos aportar positivamente en ese sentido. Es decir, qué cosas son las que definen los próximos años en educación. Uno tiene una idea de qué cuestiones o qué cosas deberían estar en la Constitución vinculadas a la educación y qué cosas debería recoger.

Porque si uno se ubica en el momento del dictado de la actual Constitución, lo que era obligatorio era la educación primaria, lo selectivo era el secundario y me parece que eso hoy ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho el sistema y son muchas las cuestiones que hoy se están planteando, como cosas nuevas que se le está demandando a la educación y de todo eso se desprende la discusión que se abre, es decir: cuáles, de todas esas cosas, que va a estar marcando la Ley de Educación, necesitan rango constitucional. Esta es la discusión que la Comisión debería ver”. Y agregó que la comisión deberá determinar las claves que se piensan en el tema educativo en la reforma constitucional.

La justicialista Silvia Simoncini, a su turno, propuso que además de especialistas en educación opinen constitucionales “porque el dictamen sale completo, no solo sobre temas educativos”. En cambio, el socialista Garibaldi entiende que “deberíamos dictaminar y expedirnos más específicamente en lo que tiene que ver con educación”.

Al momento de definirse los nombres de las invitadas a la primera reunión, Simoncini dijo no querer olvidarse de algunos ministros a lo que Verónica Benas sostuvo que “yo me quiero olvidar de algunos y a eso quiero señalarlo”. Finalmente prosperaron los cuatro nombres ante el planteo del macrista Sergio Más Varela de invitar a todos los que tuvieron el cargo de ministro de Educación.

Acuerdo

La Cámara de Diputados votaría este jueves el proyecto que establece el sistema de juicios por jurados en la provincia. Son cinco los proyectos sobre los que se discutió el tema y el dictamen de Asuntos Constitucionales sería firmado el jueves para llevarlo al recinto a la tarde.

Los proyectos son Ariel Bermúdez (CC- ARI), el Poder Ejecutivo; Gabriel Real (PDP), Julio Eggimann (PJ) y Leandro Busatto (FpV).

En caso de que el tema sea votado favorablemente, faltará luego el trámite del Senado para un instituto previsto en la Constitución Nacional de 1853.

Centenario de la Reforma Universitaria

Debate entre los rectores de la UNL: Un colmado consejo superior de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL participó de la convocatoria realizada por el decano, Javier Aga, para debatir los cien años de la Reforma Universitaria con los rectores que tuvo la casa desde la recuperación democrática de 1983. Hugo Storero, Mario Barletta, Albor Cantard, Miguel Irigoyen y Enrique Mammarella estuvieron presentes y a último momento por un problema familiar desistió de hacerlo Juan Carlos Hidalgo.

En la presentación y tras un video confeccionado por los estudiantes nucleados en la FUL, Aga abrió el debate para reflexionar sobre el significado político institucional de la Reforma y los desafíos a futuro.

De la jornada participaron decanos de las mayorías de las unidades académicas, docentes, miembros del Poder Judicial, legisladores provinciales y nacionales y directivos de la mayoría de las entidades empresariales de la ciudad.

