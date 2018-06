Barletta y el propio Macri, los candidatos de Lilita

La diputada Elisa Carrió estuvo ayer en la ciudad de Santa Fe, acompañada de la diputada santafesina Lucila Lehmann, con quien visitó a empresarios locales. Con una agenda que incluye Rosario y Amstrong este miércoles, la legisladora de Cambiemos se refirió a varios temas, respaldó a Barletta como candidato a la gobernación de Santa Fe y consideró que Mauricio Macri es el único candidato para la próxima presidencia. También respaldó al presidente y el rumbo económico del país y volvió a oponerse a la despenalización del aborto.

“Luciano Laspina acaba de decir que no, así que vamos a acompañar a (Mario) Barletta y vamos a ser una alternativa” respondió cuando le preguntaron sobre las próximas elecciones santafesinas. Admitió que Laspina por cuestiones personales no competirá; dijo que no tiene porqué hablar el tema con el presidente y cuando le preguntaron por qué no podía ser José Corral, insistió con Barletta “que sabe de pymes, sabe de tecnología. Todos ingenieros al final. Estamos de acuerdo en la Coalición Cívica y en sectores del Pro en acompañarlo; podremos perder pero con algunos no vamos bajo ninguna circunstancia”.

Cuando le preguntaron sobre quién podría ser candidato de Cambiemos a nivel nacional, no dudó en señalar que el candidato será Macri. “La única que está afuera soy yo; estoy para servir y quiero que me usen mientras tenga vida para servir al federalismo y a la república”, observó.

“Vengo a comunicarles a los empresarios -en orden a una decisión de Mauricio Macri y mía- el modelo de desarrollo económico que queremos tener, de crecimiento, de Pymes exportadoras de todo el país. A ese fin se encamina del gobierno. El modelo de sustitución de importaciones con grandes empresas fracasó; queremos múltiples pymes exportadoras ligadas al campo, al software, a la metalmecánica, ciudades inteligentes ligadas al campo con pequeños nichos exportadores multiplicados a lo largo y a lo ancho del país. Está la Agencia de Inversiones y quiero un fondo -tipo el neocelandés- privado y público para canalizar la inversión en nichos con valor de exportación”, señaló.

Respaldó el acuerdo con el FMI: “Venía un golpe para debilitar al gobierno de Macri. Empezó en marzo cuando querían que rompa; yo no rompo, estoy al lado del presidente. Muchos no se bancan esto pero estoy en el lado de la República y gano si él gana. No tengo ningún interés, no quiero cargos, no necesito nada. Por eso recorro el país para decirles que vamos a otro modelo, hay otro gabinete”. En ese mismo sentido, apoyó la designación de Iguacel en Energía.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a los impuestos. “Con esos impuestos la clase media no subsiste; pero para bajar impuestos hay que bajar el déficit. Con más impuestos las Pymes se funden y si se funden no pagan impuestos y quiebra el país” indicó. También respaldó el cambio en el Banco Central.

Carrió fue consultada acerca de que si iba a denunciar presuntos sobornos en la votación de la despenalización del aborto. Lo descartó pero insistió: “No me gustan los quiebres de voluntades a la madrugada. Me da asco moral”. “Es para las clases media y alta. Ante el avance de las ciencias y la tecnología, habilitar el embarazo hasta la semana 14 significa que si el chico es Down o tiene potencialidad de cáncer, lo eliminan. Creo en la descriminalización de la mujer, creo que debe ir a un hospital y no ser denunciada. Creo que la prohibición del aborto debe quedar y creo en la objeción de conciencia”, remarcó.

Y continuó: “Represento a millones de mujeres en la Argentina que no estamos ni en el extremo de no comprender esas situaciones ni en el extremo de un machismo inverso que parece ser el feminismo contemporáneo en la Argentina que es cool. Resulta que para las chicas de 13 y 14 años en las escuelas es cool estar con el aborto. Cuidado que te destroza el cuerpo. Todos hablan del cuerpo y de la ciencia pero esto es una cuestión moral, no científica. Nadie habla del espíritu y del destrozo al propio cuerpo de la mujer”.

En otro orden de cosas, se manifestó sobre la reunión entre Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti: “Un presidente de la Corte no puede visitar al presidente de la República”, sostuvo pero confió en que está contenta: “Ustedes tienen muchos representantes de Santa Fe en la Corte y tienen gente muy decente en Santa Fe. La Corte decide su presidente”, apuntó.

FUENTE: Sin Mordaza- R3