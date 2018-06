Según una escucha del caso Maldonado, el joven llevaba bombas molotov durante el operativo de Gendarmería

Una de las grabaciones ordenadas por la Justicia Federal revela que el 1 de agosto de 2017, en el territorio ocupado de Cushamen, Santiago Maldonado tenía en su poder varias bombas molotov y que llegó incluso a lanzar algunas en contra de Gendarmería Nacional.



El dato aparece en el diálogo que mantienen el amigo del tatuador, Ariel Garzi, con una mujer de quien se desconoce su identidad.



“El chabón era un ser de luz hermoso. El tema fue así el 1 de agosto, como no sabía usar la honda, le dejaron a cargo la caja de bombas molotov. Empezó enfrentamiento y los peñi meta toscuso y toncaso. En un momento le pegan el grito: Brujo, Brujo, las bombas, las bombas. Y como el Brujo no respondía, en un momento uno de los peñis se da media vuelta y ve al Brujo tirando de la caja las bombas molotov. Y él, a los toncasos con la mano, digamos. El chabón tenía unos huevos de la reputa madre. Hay que enfrentarse a toscasos con la gorra y a la mano limpia”, le dice Garzi a una mujer de quien se desconoce la identidad.



Se trata de una de las tantas conversaciones -tanto de la familia Maldonado como de conocidos del artesano-, que quedaron registradas a pedido del juez Guido Otranto entre agosto y el 30 de septiembre del año pasado. La de Garzi corresponde al 19 de septiembre, un día después del mega operativo de búsqueda en el predio tomado.



El 13 de mayo del presente año el juez federal Gustavo Lleral ordenó su destrucción total por considerar que la intervención telefónica en este caso viola los derechos de quienes no eran considerados “sospechosos” de la Desaparición Forzada del joven. La fiscal federal Silvina Avila presentó un recurso para impedir la orden de Lleral. En su argumento indicó que los tapes podrían dejar al descubierto una “operación” destinada a entorpecer la investigación de la Justicia plantando testimonios y pruebas falsas. Será la Cámara Federal de Apelaciones de Rawson la que decida el final de las escuchas.



En otro fragmento del intercambio, Garzi hace mención al algo que puede comprenderse como una persona o una organización: "La Uno". Y que le había ofrecido sacarlo del país. “Sacarme lo propuso “La Uno”. Sacarme de El Bolsón del país. Pero yo no quiero. Todavía no quiero”, indica.



Según pudo averiguar Clarín, a través de fuentes que tienen acceso a la causa y a la comunidad mapuche, Garzi le manifestó a sus amigos en la Cordillera, poco después de la desaparición de Maldonado en Cushamen, que se sentía “decepcionado” con los mapuches por la manera en que habían tratado al artesano. Garzi habría llegado a quejarse personalmente ante los referentes indígenas por haberle entregado una “mochila pesada” a un chico “flaco” para que la cuide.



Una voz en Esquel asegura que la mochila negra, que presumiblemente se quedó en el fondo del río Chubut y nunca fue hallada, tenía “tres molotov” en su interior. Según esta versión, Santiago quedó al último de los que escapaban porque no quería perder el “encargo”, una mochila negra y una pequeña caja con bombas molotov. En la última fotografía que se conoce de Maldonado se observa que el joven sostiene algo con brazos y manos.



En aquellos días, Garzi también les habría reclamado porque dejaron a su suerte al artesano, siendo que este no sabía nadar y tampoco conocía la profundidad del río. En la grabación, que ahora sale a la luz, queda de manifiesto que el fuerte rumor tenía fundamentos.



“No nos hubiese pasado, porque yo no lo hubiese dejado solo ni en pedo. Y si él no podía cruzar el río, yo me hubiese quedado a su lado. De eso no tengo ninguna duda”, agrega el amigo de Maldonado. Con esto, Garzi deja entender que el tatuador no recibió la suficiente atención o fue abandonado por los mapuches en el río.



De acuerdo a la declaración judicial de Lucas Naiman Pilquiman (que fue llamado Testigo E en un informe hecho por dos abogados de la APDH de Córdoba), él conocía perfectamente la zona hacia la cual corrió aquella jornada, puesto que tenía por costumbre sacar agua del sector. Es decir, Naiman Pilquiman sabía que el río era profundo allí, pero Maldonado, que lo seguía, no. Y el artesano no sabía nadar.



Las conversaciones y declaraciones, tanto judiciales como no oficiales, de los mapuches y vecinos, comienzan a desdibujar la primera imagen de Maldonado como una persona alejada de la violencia y que se mantuvo neutral los días 31 de julio y 1 de agosto de 2017, última fecha en que se lo vio con vida. El músico chileno Nicasio Soria ya había adelantado en una declaración que él y Maldonado habían lanzado piedras en contra de los efectivos. Ambos, dijo, tenían, onda de revoleó y piedras en sus manos.



Extractos del diálogo que trascendió



Mujer: ¿Pudiste llorar?



Garzi: No, le prometí que no lo iba a llorar hasta que no se acabe todo.



Mujer: ¿A él se lo prometiste?



Garzi: Si, por eso me da tanta bronca cuando dicen: vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. No se lo llevaron vivo. A él, en el momento en que lo sacaron, ya no estaba vivo. Por eso yo en todas las marchas me recaliento cuando gritan: vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Tampoco seamos tan ilusos y pidamos algo que ya no existe. Nunca existió. Digamos, yo veo a toda la gente con los cartelitos con su cara y yo no soporto tener su cara colgando de mi cuello. Me destroza ir caminando detrás de la bandera y ver su cara, porque le pasó a él. El fue una de las personas más buenas que conocí acá en El Bolsón. Era zarpada persona. Lo mirabas a los ojos y lo único que veías era pureza. No le veías una gota de maldad”.



Garzi: ¿Sabés lo que era yo ayer, gritándoles a los soldados y a la Policía Federal: asesino hijos de puta? Vos no te imaginas como los puteé en la cara. Los escupía en la cara y los milicos me agachaban la mirada. Yo les decía: mirame hijo de puta y les pateaba el patrullero. No sé por qué no me hacían nada. Cualquier otra persona te mete dos cachiporrazos en la cabeza y quedás detenido. Esto me lo decía después un lamien: 'Usted Garzi, tiene mucho newen a su favor. No puede ser que hace lo que hace y que no le pase nada'”



Garzi: Matías habló, declaró pero está guardado en la comunidad y, sinceramente, es como que ellos no se ponen en nuestro lugar. Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer y ahora están ahí, aguantando, como hacen siempre. Pero son mapuches, lamentablemente, son cerrados. Tampoco Matías se va a exponer tanto por todo esto. Es un garrón, ¡no? Yo lo quiero mucho, pero también lo comprendo. Digamos, Matías es una persona que tiene una montón de causas federales, entonces, antes de seguir exponiéndose prestó declaración y se guardó. Eso fue lo que hizo. Así que no sé qué es lo que va a pasar, la verdad. Ojalá que mañana salga todo bien. Que no me forreen, porque la primera forreada que me coma con el fiscal Avila, le voy a a patear el mostrador. Mi abogado ya está avisado”.



Garzi: Me estuvo buscando también la Federal, pero no me pudieron encontrar. Tuve un Dios aparte. La federal me está buscando hace un par de días de manera ilegal, ya sin orden ni nada.



Mujer: ¿Y le contaste a tu abogado las ganas que tenías de escaparte unos días de ahí, de El Bolsón?



Garzi: Eso ya me lo propuso “La Uno”. Sacarme lo propuso “La Uno”. Sacarme de El Bolsón del país. Pero yo no quiero. Todavía no quiero.



Mujer: Pero para salirte un poco de esto, ¿qué te dijo?



Garzi: Que sí, que me recomienda lo mismo. Pero siento que tengo que hacer un poco más de ruido antes de desaparecer un tiempo.



Fuente: 24 de junio de 2018 (clarín)