Se acreditó el primer desembolso del FMI y las reservas del BCRA treparon hasta los u$s 63.270 M

23 de junio de 2018

Por el ingreso del primer tramo del acuerdo "Stand By" de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, las reservas del Banco Central aumentaron este viernes u$s 14.792 millones hasta los u$s 63.270 millones.