Revés para Lázaro Báez: Casación le rechazó un "recurso de queja"

La Cámara Federal de Casación dejó firme el próximo juicio oral al detenido Lázaro Báez y sus cuatro hijos, entre otros acusados, por "lavado de dinero" adjudicada a sus empresas durante el kirchnerismo. El máximo tribunal penal del país rechazó un "recurso de queja" del dueño de "Austral Construcciones" contra el inicio de ese juicio que prepara el Tribunal Oral Federal 4 y tiene fecha de inicio prevista para octubre próximo.

En tanto, Baéz había planteado que no debía juzgárselo hasta definir las situaciones de otros imputados en el caso, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, algo que todavía se analiza en la etapa de investigación a cargo del juez federal Sebastián Casanello. El Tribunal Oral rechazó su planteo y ahora los camaristas de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa convalidaron esa decisión.

Los jueces aludieron a la "necesidad de dar celeridad" a los juicios principalmente cuando hay detenidos, como en este caso sucede con Báez y su ex contador Daniel Perez Gadín y su ex abogado Jorge Chueco. En el que será el primer juicio contra Báez se ventilarán presuntas maniobras de lavado de dinero, sobre todo el episodio que quedó filmado en la ex financiera SGI -conocida como "La Rosadita"- en Puerto Madero.

Allí se vio al hijo mayor de Báez, Martín, y a otros procesados contando cuatro millones de dólares. Además se lo juzgará por otros hechos vinculados a la salida ilegal del país de millones de dólares provenientes de la obra pública, que eran justificados como gastos con facturación falsa. La semana pasada el fiscal que actuará en el juicio oral, Abel Córdoba, pidió al Tribunal la declaración de 500 testigos.

Además, solicitó que se ordene una "instrucción suplementaria" con nuevas medidas de prueba como el envío de exhortos a Dubai y Bahamas. También que se pida al juez del caso, Sebastián Casanello, que certifique la situación procesal de 22 personas aún bajo investigación, entre ellas la actual senadora Cristina Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.