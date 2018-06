Stolbizer criticó a Massa por su cercanía con el peronismo

La ex diputada nacional y líder del GEN Margarita Stolbizer afirmó ayer que el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, está "demasiado atado a la fotografía del pasado" que representa el Partido Justicialista.

"Yo creo que Massa tiene la capacidad de realmente formar parte de un proceso de transformación en la Argentina, pero si tengo que ser sincera, lo veo demasiado atado a esa fotografía del pasado (del PJ), y a mí me gustaría que no lo estuviera", resaltó Stolbizer, dando a entender que la alianza política entre ellos se terminó.





La ex legisladora, que fue aliada de Massa el año pasado y juntos compartieron la candidatura a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, consideró que en el país "se necesita una alternativa política mucho más amplia que esa foto del peronismo, que es una foto que atrasa 50 años".

"La alianza electoral (con Massa) es del año pasado, pero sin embargo tengo con Massa una coincidencia, que es la que él expresa, que la Argentina necesita una alternativa política mucho más amplia que esa foto del peronismo, que es una foto que atrasa 50 años", subrayó Stolbizer al ser consultada sobre la estrategia que adoptaría el líder del Frente Renovador de cara a los comicios del año próximo.

Para la ex diputada, el pasado "no es una buena opción porque en la calle hay otra demanda, una demanda que no se está interpretando".

"Se buscan ámbitos de participación, una convivencia democrática distinta, una discusión profunda de hacia dónde va la Argentina", señaló Stolbizer.

Al respecto, sostuvo que "ahora parece que el único tema es el Fondo (Monetario Internacional) y qué pasa con el Fondo y el dólar", cuando existen —según dijo— otros debates en el país.

En esa línea, para Stolbizer "en la calle hay otra demanda que no se está interpretando. Hay que poner temas en discusión de los que no se hablan, como la educación y la Justicia".

Massa y Stolbizer, para las elecciones de octubre pasado, formaron una alianza política que parecía que iba a trascender el mero acto comicial y asomaba como una construcción con pretensiones de sumar a otras fuerzas del arco progresista. Sin embargo, el mal resultado sepultó el intento de una alianza más perdurable.