'La clave de la derrota fueron mis decisiones, le pido disculpas a la gente'

orge Sampaoli dio la cara ante los medios y no eludió responsabilidades. Se mostró apesadumbrado, golpeado, pero asumió la culpa por la catastrófica derrota por 3-0 ante Croacia en el segundo duelo del Grupo D del Mundial de Rusia.



"Yo soy el responsable de tomar las decisiones. La clave fueron mis decisiones. Hubo cosas que planteadas de otra forma habrían salido mejor. No me parece achacarle la culpa a (Wilfredo) Caballero", se autocriticó el DT nacional y desligó al arquero tras su garrafal error.



"No pudimos encontrar sociedades que nos den rédito y que aprovechen a Leo (Messi). Tenía pensado que el plan de este partido iba a generar presión sobre el rival y le iba a disputar la mitad de la cancha a Croacia, pero después del primer gol, que fue una desgracia, se quebró el partido y no tuvimos argumentos futbolísticos para cambiarlo", analizó Sampaoli.



Y de inmediato, sin dejar de reconocer su falta de acierto, reconoció: "Estaba muy esperanzado, tengo mucho dolor. Seguramente no habré leído el partido como debía".



"Hace mucho tiempo que como conductor de un equipo no me tocaba esto, y me toca ahora con la camiseta de mi país. Es muy doloroso. Nos queda una mínima chance y vamos a pelear por eso", auguró el técnico de la Selección.

Fuente: (ámbito)