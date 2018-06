A raíz de una información en Redes Sociales, sobre la vacunación del sarampión, el movilero José Juárez se dirigió al SAMCO local, para hablar con la responsable del área vacunación para que explique al aire de FM Sonic sobre el tema, en el programa “Es lo que hay”.







“Toda persona que certifique tener dos dosis de vacuna triple o doble viral, no necesita revacunarse, a esta fecha no ha llegado ninguna información sobre esa campaña para las edades que dice el posteo, en septiembre se realiza una campaña entre 13 meses y 4 años (5 años no cumplidos). Si hay gente que no tenga la constancia de haberse vacuna con Doble Viral, puede acercarse al Hospital, dosis hay.

Respecto a las campañas de vacunación, está habiendo una faltante, lo que sí hay es la vacuna de la Fiebre Hemorrágica Argentina, la gente que la necesite que venga a anotarse, pide que cuando se anoten y los convocan que asistan porque es una vacuna que dura 12 horas una vez abierta, y luego hay que desechar las dosis.

Los faltantes no es problema a nivel local, es a nivel nacional, cuando lleguen las vacunas se avisa a los medios para que la gente esté informada y se puedan acercar