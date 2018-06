Declaró el papá de Nahir: "Hoy debo decir que tengo culpas"

Luego de Yamila Kroh, la mamá de Nahir, fue el turno de Marcelo el papá de la acusada y el dueño del arma que utilizó la joven de 19 años para matar a Fernando Pastorizzo.

En su declaración Marcelo contó detalles sobre la relación entre Fernando y Nahir en donde dijo que "Hasta lo que yo sabía ella no tenía novio". "Lo único que le pedí es que si algún día tenía novio lo trajera a casa y me lo presente. Pero ella me dijo que no tenía", contó. En cuanto al viaje que hizo Fernando con ellos explicó que lo presentó como "amigo y que él no hablaba con ellos. "Trataba de hablarle pero no me contestaba. Pensé que era porque era muy tímido", aseguró.

Las preguntas hacia Marcerlo fueron dirigidas, sobre todo al arma que estaba a su nombre que fue el arma homicida: cómo se utilizaba y qué tan fácil era disparar.

“Yo la uso con bala en la recámara y sin seguro”, dijo y explicó a que se debe por diversos episodios por los que tuvo que pasar en la vida, como cuando recibió un adoquín en la cara, según relató. “No todas las armas son iguales, la sensibilidad del gatillo depende del desgaste”, expresó durante la declaración y aseguró que “si uno mete el dedo mal puede salir uno, dos, tres o más tiros”.