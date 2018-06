En el "supermartes" de Lebacs, el dólar subió 6 centavos y cerró $28,46

Pese a las medidas que diseño el Banco Central y con el mercado atento al megavencimiento de Lebac por $ 514.779 millones, corrigió la baja inicial yascendió 6 centavos este martes a $28,46 en agencias y bancos de la city porteña según el promedio de ámbito.com.

Este lunes, luego de las medidas implementadas por el Banco Central, la moneda estadounidense se desinfló 45 centavos y cortó una racha de tres alzas consecutivas.

La entidad oficial anunció un aumento escalonado en los encajes bancarios y dijo que realizará licitaciones de moneda extranjera, entre otras medidas. En la primera subasta colocó US$175 millones.

El billete minorista llegó a caer 14 centavos en inicio de la rueda, pero se recuperó de línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el que la divisa cerró con un ascenso de 18 centavos a $ 27,76.

En tanto, en la plaza paralela, el blue opera estable a $ 28,50. Por otro lado, Finanzas colocó un bono en moneda dual al 2019 por u$s 2.000 con tasa nominal mensual del 2,40% (tasa interna de retorno efectiva anual del 32,92%) y BOTE 2020 por $ 55.753 millones al 26% nominal anual. Las reservas del Banco Central descendieron este lunes u$s 182 millones hasta los u$s 48.285 millones.