El Gobierno confirmó que eliminará artículos de un decreto de Néstor Kirchner.

La voz del ministro de Defensa Oscar Aguad es contundente. Firme, casi no da lugar a la repregunta o cuestionamientos. Su respuesta denota una decisión tomada y total convencimiento. En diálogo con Infobae, el funcionario confirmó que en los próximos días (la fecha aún no se decidió) el Poder Ejecutivo Nacional modificará varios artículos del Decreto 727/06firmado por el ex presidente Néstor Kirchner a través del cual reglamentó la ley de Defensa Nacional, que restringe al máximo la eventual participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior.



Aguad también realizó declaraciones destacables:

"La Argentina tiene que prepararse para cualquier ataque a su territorio o a su estructura vital de alguna fuerza que no sea estatal", aseguró.

"Las Fuerzas Armadas no van a actuar de manera directa contra el narcotráfico, sino sólo en ayuda logística para las fuerzas de seguridad", destacó.



"Se está analizando algunos cambios del Decreto 727/06 para dentro de muy poco y esto es tomado muy bien por las Fuerzas Armadas porque hasta ahora es una limitación. Hoy las Fuerzas Armadas están encorsetadas", afirmó.





—Ministro, esta decisión va a conmocionar a parte de la sociedad —replicó Infobae.

—No. ¿Por qué? El decreto de Néstor Kirchner limitó el accionar de las Fuerzas Armadas a que haya un ataque de un país extranjero, es decir, de un Estado, hacia el nuestro para que puedan actuar, funcionar. Y la Ley de Defensa Nacional 23.554 dictada en 1988 no dice eso. La ley dice "un ataque de origen extranjero". Inclusive, eso da a suponer que el ataque puede ser perpetrado desde adentro el territorio —respondió Aguad.

—¿Esto quiere decir que el gobierno nacional va a derogar el Decreto 727/06?

—En realidad no vamos a derogar el decreto de Néstor Kirchner, se le van a suprimir un par de artículos.

En esa línea, fuentes del Ministerio de Defensa le aclararon a Infobaeque, entre otros motivos, el Gobierno, preocupado, analizó que la administración del ex gobernador de Santa Cruz establecía que los militares sólo podían actuar en "caso de un ataque de un Estado extranjero", y que si en caso de que el país fuese agredido por fuerzas terroristas como "ISIS, Hezbollah, o cualquier otra, el Ejército, la Marina o la Aviación sólo podrían mirar de manera impasible", agrega el funcionario, y, ofuscado, repite: "Es decir, si estas fuerzas terroristas nos atacaran, no podrías reaccionar con las Fuerzas Armadas porque está prohibido por el Decreto reglamentario 727/06, un disparate".





La triple frontera

Otras de las posibilidades que caen dentro de estas limitaciones "sería un ciberataque que con las limitaciones del decreto Defensa no podría actuar".

—Ministro Aguad, ¿qué otras cosas le impide realizar a Defensa el decreto de Kirchner? —preguntó Infobae.

—Equiparse y entrenarse para esa función. O hacer inteligencia para esa función. Pero además le explico algo, las guerras Estado-Estado ya no existen. Argentina, por suerte, no tiene ninguna hipótesis de conflicto con ningún país de la región ni del mundo —detalló el ministro.

Aguad no lo dice, pero Infobae sabe de fuentes gubernamentales que según informes reservados que comparten entre Paraguay, Brasil y Argentina, en la Triple Frontera hay integrantes del grupo terrorista Hezbollah, una amenaza para esas tres naciones, y que por determinación del Decreto 727, la Argentina no puede actuar con sus fuerzas militares de manera preventiva como, por ejemplo, lo hace Brasil desde la época en que Ignacio "Lula" Da Silva era el presidente del país vecino.





En Brasil, por ejemplo, el Ejército también comparte con los grupos policiales especiales el combate contra el narcotráfico en favelas, algo que no está previsto para el nuestro.

Aguad lo explica así: "Las Fuerzas Armadas en nuestro país sólo actuarán internamente con su capacidad logística en la región norte apoyando la prevención contra el ingreso de drogas, pero sin participar del combate narco. Para eso están las otras fuerzas, como por ejemplo Gendarmeríay las otras fuerzas policiales que lo hacen muy bien".

—¿Qué son fuerzas logísticas? —consultó Infobae.

—La utilización de todas las herramientas que cuentan las Fuerzas Armadas: comunicación, vehículos, apoyo de la Fuerza Aérea, helicópteros. Todo lo que sea el material puesto al servicio, en este caso, de la seguridad, pero no las personas. Las Fuerzas Armadas no participarán del combate contra el narcotráfico. Esto que quede muy claro —concluyó Aguad.