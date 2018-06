Vialidad provincial recupera la transitabilidad de la ruta 90 en Melincué

El gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, se encuentra trabajando sobre la ruta provincial N°90, en el sector S.O de la localidad de Melincué.

El tránsito en ese lugar fue interrumpido durante la crisis hídrica que originó el aumento del nivel de la laguna, generando una situación de extrema amenaza de la masa de agua sobre la localidad. En ese contexto, a los efectos de salvaguardar las personas y los bienes de los habitantes de Melincué, se construyó una defensa sobre la franja pavimentada, con piedras de primera voladura y bolsones rellenos con arena del río; además de otras prevenciones relacionadas con el sistema de bombeo y la construcción de taludes de tierra en distintos sectores de la localidad que finalmente cumplieron su objetivo.

Mejora climática

El mejoramiento de las condiciones climáticas ha permitido el retiro de los bolsones que se encontraban deteriorados por acción del sol, el viento y el agua, siendo reemplazados por elementos similares rellenos con parte de la arena recuperada y ubicandolos ahora sobre la banquina para permitir la liberación de un sector de la cinta asfáltica que fuera ocupada.

Paralelamente, sobre el tramo de la ruta en el que se construyó el anillo de protección urbana como defensa de la localidad - para lo cual hubo que utilizar media calzada del pavimento existente - se está construyendo una nueva mano de circulación con material granular que complete el ancho necesario para la circulación

Desde Vialidad provincial también indicaron que una vez finalizados estos trabajos, las acciones de recuperación de la ruta serán completadas con la señalización vial correspondiente

Contacto regional

El coordinador de la región 5, Diego Milardovich, destacó la importancia de recuperar la traza ”porque es un compromiso asumido con la actual comisión comunal que priorizó esta vía de comunicación para no perder el contacto directo con el sur de la región”. “Por otra parte es significativo el beneficio para otras localidades de la zona que utilizan ésta ruta no solo para llegar a Melincué, si no también para dirigirse a otras localidades y centros poblados como Rosario, por ejemplo” indico el funcionario

Prensa Centro Cívico Venado Tuerto