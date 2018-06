Comunicado de Prensa Comisaria VI de Villa Cañas.

Se informa en cuanto a los hechos suscitados en esta ciudad, durante el fin de semana precedente; que en fecha 15 de junio de 2018, se recepcionó denuncia de carácter privado al llamado F.B., labrándose las actuaciones sumarias correspondientes por el hecho de "Abigeato" en zona rural, previa consulta telefónica con el Fiscal en turno, se dio conocimiento a la unidad especial "PUMAS" y a PDI dela ciudad de Venado Tuerto. En fecha 16 de junio de 2018, siendo las 11:00 horas, se recepciona denuncia al llamado I.M.G. propietario de la Estancia "ANA" esta jurisdicción, el cual nos pone en conocimiento de un "Robo Calificado con Privación Ilegitima de la Libertad" ocurrido este mismo día a las 7:00 horas aproximadamente en el caso de esa Estancia, resultando victima del hecho el sereno del lugar llamado C.P. y su esposa llamada L.R. En forma inmediata personal de esta Dependencia Policial, se constituyó en el lugar el hecho a los fines de asistir a las victimas y tras entrevistarnos con las mismas, se realizó consulta telefónica con Fiscal en Turno Dr. Iván Raposo del Ministerios publico de la Acusación de la ciudad de Venado Tuerto, quien ordeno que se le de intervención a las unidades especiales PDI y Policía Científica de Venado Tuerto, los cuales se hicieron presente y trabajaron en el lugar, procediendo al secuestro de elementos probatorios para la causa. Producto de este hecho, no se registraron victimas con lesiones físicas. En misma fecha por orden del Fiscal de Turno, Dr. Ivan Raposo, se procedió al secuestro de una camioneta marca Peugeot, modelo 504 de color azul, por hallarse abandonada en zona rural en cercanías a la Estancia asaltada, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Tras cumplimentar recaudos legales correspondientes, se pudo dar con el propietario de la misma el llamado J.E. Domiciliado en la localidad de Teodelina, quien horas mas tarde, se hizo presente en sede policial, con la correspondiente documentación del vehículo, explicando que se encontraba pescando en la laguna de Rovea desde muy temprano, bastante alejado del vehículo, por ese motivo no advirtió nuestra presencia en el lugar. En misma fecha, alrededor de las 19:30, se toma conocimiento que en calle 42 entre Avda. 51 y calle 53 de esta Ciudad, se habría incendiado un vehículo en la vía publica. Constituidos en el lugar, se constata la veracidad de los hechos y le da conocimiento a dotación de Bomberos Voluntarios de esta ciudad. Se trataba de un automóvil marca Fiat, modelo 147 de color blanco, el cual es propiedad del llamado N.M. Dicho incendio se habría producido a raíz de un desperfecto eléctrico del vehículo, no hubo que lamentar heridos.