Comisión comunal en conflicto: provincia reunió a las partes y pidió ceder posiciones

El encuentro contó con la presencia de del presidente comunal, Pedro Tobozo; la vicepresidente Patricia Besonnart; y los miembros de la minoría Cristina Gómez y Daniel Lamboglia.

“Nos interiorizamos un poco más sobre el tema; desde afuera uno ve que no se dejaron de prestar los servicios y no hay atraso con los pagos, así que lo que estuvimos haciendo fue orientarlos para solucionar inconvenientes. Nosotros no estamos tomando partido por uno u otro sector, sino que apuntamos a que todo se desarrolle en el marco de la ley”, contó el funcionario tras el encuentro.

Asimismo, Torres resaltó que el punto final en torno al conflicto reside en los miembros de la comisión comunales y en el grado de voluntad que tengan para ceder posiciones, “porque sino los problemas van a continuar. En ese caso, nosotros conocemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero la idea es que la comisión comunal termine su mandato”.

El conflicto

Cabe recordar que el pasado 28 de mayo, los miembros de la oposición (en minoría) pidieron que el gobierno provincial intervenga la administración local, lo que derivó en una fuerte discusión y agresiones entre las partes, con denuncia policial incluida. Más tarde, la Justicia determinó que el tesorero Néstor Severo no pueda acercarse a 200 metros de la vicepresidente.

