Piden investigar al jefe comunal de Diego de Alvear por robo al correo

El robo al Correo Argentino de la localidad de Diego de Alvear sigue dando que hablar y no sólo por los 3,5 millones de pesos que se esfumaron tras un golpe comando sino también por la fuerte polémica desatada tras el pedido del senador por el departamento General López, (el radical) Lisandro Enrico, quien solicitó investigar al mandatario comunal de esa localidad (el macrista) Daniel Sagardia a quien además acusó de "mentiroso".

La crónica de este diario del 6 de junio señaló que "entremezclado entre una decena de jubilados que esperaban cobrar ansiosos sus haberes estaba un joven que cubría parte de su rostro con un cuello polar en el edificio del Correo Argentino de la pequeña localidad de Diego de Alvear. Todos esperaban que el camión de caudales de la firma Prosegur llegara para dejar 3,5 millones de pesos en varios bosones para de esa manera empezar a recibir sus jubilaciones y pensiones".



"El trámite se concretó con rapidez y dos minutos después de que el camión emprendiera la retirada, el joven sacó un arma de fuego que sería una pistola calibre 9 milímetros y obligó a los jubilados a que se tiraran al piso mientras ingresaban al recinto otros dos hampones armados", detalló La Capital en esa edición. Lo cierto es que el jefe comunal, Daniel Sagardía, tras el robo, acusó a los referentes territoriales del Frente Progresista de no hacer nada para que Diego de Alvear "tenga una sucursal de algún banco o por lo menos un cajero automático para que no pasen estas cosas. Cualquiera puede robar lo que quiera en nuestro pueblo. No hace falta usar armas, con una gomera basta".

Diego de Alvear tiene unos 2.300 habitantes y está en el departamento General López, a 230 kilómetros al suroeste de Rosario. En su crítica por la falta de un cajero culpó Sagardía al diputado socialista Oscar Pieroni, al jefe del Nodo 5, Diego Milardovich y hasta el propio senador por el departamento, Enrico.

"Sagardía estaba en el justicialismo y dejó a Juan Perón colgado del perchero para pasarse al PRO. Yo me pregunto, ya que viaja todos los días a Buenos Aires ¿por qué no aprovecha y le pide un cajero o un banco a sus amigos del PRO?", acicateó el legislador de extracción radical en declaraciones formuladas a FM Uno de Sancti Spíritu. Pero no se quedó ahí sino que pidió a los fiscales para que investiguen "al jefe comunal Sagardía ya que por lo visto sabe mucho de cómo sucedieron los hechos, del auto en el que se trasladaban los delincuentes. Al primero que hay que citar a declarar o investigar es a Sagardía".