Nahir Galarza le dijo a una amiga que Fernando Pastorizzo "nunca la iba a dejar en paz"

Continúa el juicio en el que acusan a Nahir Galarza, de 19 años, de haber matado de dos balazos a su novio Fernando Pastorizzo en diciembre pasado en Gualeguaychú. Giuliana Viera, compañera de la joven en la facultad, declaró este lunes en la séptima audiencia y aseguró que la joven les contó que Fernando “nunca la iba a dejar en paz”.

"No conocí a Fernando Pastorizzo, nunca lo nombró", comentó la joven, al contar que visitó a su amiga Nahir en la cárcel. "Le preguntamos porque hizo eso, por qué no pidió una perimetral; ella dijo que él nunca la iba a dejar en paz", reveló Viera sobre la conversación que tuvieron.

Guiliana y Nahir se conocieron en febrero de 2017, cuando ambas cursaban juntas la carrera de Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y eran compañeras de estudio. "Salía con muchos chicos y nunca nombró que tenía novio, nunca lo presentó. Nos decía que para qué nos poníamos de novios, que teníamos que vivir la vida" aseguró la joven.

"Nos contó que estuvo un tiempo con un chico a los 14/15 años, que no quiso presentarla en su casa porque estaba con otra chica", expresó Giuliana, sobre la presunta relación que tenía con Fernando Pastorizzo. A su vez, la compañera de Nahir sostuvo que la joven les “aconsejaba” que salieran de relaciones que les hicieran mal. "Nos decía que nos saliéramos de las relaciones tóxicas que nos hacían mal, por eso nos sorprendió lo que pasó", contó.

En ese sentido, dijo que no vio signos de violencia en su amiga. "Nunca vi nada que me hiciera pensar que la golpeaban, nunca me dijo nada. La vi triste la última noche que salimos a bailar, que había desaprobado un parcial y se había largado a llorar", manifestó su compañera.

En tanto, la masajista de Nahir también declaró y sostuvo que la madre de la joven estaba al tanto de las lesiones que tenía en el cuerpo. Al respecto, comentó que "en algunas ocasiones iba con moretones en los brazos y una vez hasta tenía la parte baja de la espalda" y que "el 21 de diciembre vio un raspón en la zona interna de la pierna".

Sobre ese tema, la masajista afirmó que, luego de consultarle a Nahir qué le había pasado y no tener respuesta, decidió comentárselo a la madre. "Hablé con su mamá sobre las lesiones. Nos hacíamos señas y cuando hablábamos, ella me decía que no podía meterse, porque Nahir era grande".

En relación al vínculo que tenía la joven de 19 años con Pastorizzo, declaró: "Sólo una vez nombró a Fernando. No lo quiso atender aunque la llamaba insistentemente. "Otra vez me está molestando este boludo, me tiene cansada", me dijo ese día", finalizó la profesional.