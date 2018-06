Perú se estrella contra el muro danés y pierde en su regreso a un Mundial

Perú, en su regreso a un Mundial después de 36 años de ausencia, perdió 1-0 ante Dinamarca, este sábado en Saransk, complicándose desde el inicio su suerte dentro del Grupo C, en el que Francia había abierto la batalla unas horas antes superando 2-1 a Australia.

El único gol del partido lo consiguió en el minuto 59 Yussuf Poulsen, mientras que Christian Cueva había fallado en el 45+1 un penal, que había sido decretado después de que el árbitro recurriera a la asistencia en vídeo (VAR), en el segundo caso con esta nueva tecnología desde el inicio del torneo.

La Blanquirroja tuvo el control del encuentro en la primera media hora, llevando la iniciativa y conteniendo muy bien el juego ofensivo de los daneses, a imagen de su estrella Christian Eriksen, muy apagada en esos minutos.

Los primeros ataques de peligro fueron para los peruanos, el más claro en una jugada personal de André Carrillo, el mejor de los sudamericanos, cuyo disparo colocado lo sacó con una mano Kasper Schmeichel (m.13).

En otra acción del extremo del Watford inglés, Carrillo lanzó en profundidad a Jefferson Farfán, cuyo disparo desde el interior del área lo envió in extremis el central Simon Kjaer (29).

A partir de la media hora, los peruanos se replegaron un poco más para buscar la contra y los daneses se acercaron con algo más de peligro al arco de Pedro Gallese, con un par de disparos de Thomas Delaney (27) y Lasse Schone (38).

Coincidiendo con los mejores minutos de los nórdicos, llegó la jugada que hubiese podido dar ventaja a los peruanos de haber aprovechado el penal.

Quienes sí se adelantaron fueron los daneses, aprovechando una rápida contra que culminó con un pase de Eriksen a Poulsen y el rápido extremo del Leipzig alemán superó la salida de Gallese (59).

Gareca reaccionó dando entrada a Paolo Guerrero en el 63 por Edison Flores y el delantero del Flamengo fue recibido con una estruendosa ovación por parte de la fanaticada peruana, que prácticamente llenó el Mordovia Arena (unos 40.000 espectadores) y que creyó en su equipo hasta el final con el cántico: "Sí se puede!.

Casi lo consiguió Farfán y Carrillo en un centro de Cueva desde la derecha que remató en el segundo palo Alberto Rodríguez, pero ninguno de los dos llegó a remachar la pelota cruzada del capitán (69).

Perú lo intentó hasta el final, con ocasiones de Guerrero, en un taconazo que se marchó pegada al palo (79) y la más clara, un pase de la muerte de Carrillo para Farfán, pero el remate de este lo sacó bajo palos Schmeichel (84).

Dinamarca también tuvo sus ocasiones para sentenciar, pero primero Luis Advíndula, desviando a córner el remate de Nicolai Jorgensen (84) y después Pedro Gallese, ganando en el mano a mano a Eriksen (86) mantuvieron el suspense hasta el final.

En el otro partido de esta llave, la favorita Francia sufrió para imponerse a Australia por un ajustado 2-1, por lo que daneses y galos lideran el grupo C con 3 puntos, por lo que Perú está obligada a no fallar ante los Bleus el próximo 21 de junio para mantener opciones de clasificación.



