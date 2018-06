Rodolfo Daer: "Frente al fracaso del diálogo tenemos la responsabilidad de llevar adelante un paro"

A nueve días del paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) y ex titular de la central sindical en los 90, Rodolfo Daer, remarcó que los dirigentes gremiales tienen "la responsabilidad de hacer un paro ante el fracaso del diálogo" con el Gobierno nacional. Además, el hermano de uno de los tres líderes de la CGT, Héctor Daer de Sanidad, aseguró que "no hay política económica".

"Nos venían reclamando o criticando esta posición de diálogo que tuvimos permanentemente con las autoridades, pero frente a semejante fracaso, donde no fuimos escuchados, nos empujan, y es nuestra responsabilidad hacer una jornada de protesta y un paro totalmente exitoso", indicó el ex secretario general de la CGT en declaraciones a FM La Patriada.



A su vez, Rodolfo Daer se refirió a la situación económica. "Hay política financiera" pero "no hay política económica". Además, puntualizó en un "desorden macroeconómico existente, sino, ¿cuál es el valor del dólar?", se preguntó.

En el mismo sentido, el dirigente sindical opinó: "No hay política industrial, no hay comercio que se administre, se agudizó la pobreza, nadie tiene certeza sobre el trabajo, no hay una política económica que defienda la producción, ni las PyMEs del país".

"Tanto las PyMEs como los trabajadores tienen profunda incertidumbre sobre el futuro", resumió el gremialista, y aseguró que la semana próxima desde la CGT se reunirán "con todos los sectores" para convocar a la huelga nacional del 25.



"No somos sectarios. Vamos a convocar a las cámaras de las PyMEs y a los movimientos sociales. Vamos a conversar con todos, más allá de la mirada y las diferencias que tenga cada uno. Vamos a transitar todos los caminos necesarios explicando las razones y los motivos del paro del 25 porque la realidad del ajuste será insoportable", remarcó el secretario general del gremio de la alimentación sobre la tercera huelga general que la CGT convoca contra la gestión del presidente Mauricio Macri.

Fuente: Télam.