Los economistas ven como positiva la designación de Caputo al frente del Central

El Gobierno presentó hoy que el cambio de Federico Sturzenegger por Luis Caputo como titular del Banco Central, pondría fin a las turbulencias del mercado. Y algunos economistas se sumaron a la visión positiva sobre la jugada oficial.

Miguel Kiguel, señaló que "el equipo anterior estaba perdiendo la pulsada contra el dólar, ya no tenía instrumentos para sostenerlo y contener la inflación, a pesar de los esfuerzos", Según su visión, "Hacía falta un cambio porque no le encontraban la vuelta", dijo consultado sobre la salida del ex titular del Banco Central.

"En principio, Luis Caputo, tiene mucha experiencia en el manejo de trading, bonos y monedas. Para manejar el dia a dia de las Lebacs, tiene buenas credenciales y, además, está acompañado por Gustavo Cañonero quien tiene también buenas credenciales. Hay que ver cómo funciona. En realidad, el principal test comienza la semana la semana que viene", señaló.

Por su parte, el economista Jorge Neyro, de la consultora ACM opinó que la salida de Sturzenegger es "positiva". "Se estaba desgastando y tuvo problemas serios por ganar reputación, por los desvíos grandes con las metas de inflación. Nunca pudo realmente, estabilizar el mercado. Tarde o temprano eso se termina pagando. Estos últimos días fueron muy difíciles en el manejo de la corrida en termino de uso de reservas". Ayer (por el jueves) el mercado le termino de decir que no estaba funcionando".

Sobre cómo ve el escenario económico en los próximos días, el economista dijo que "esto es minuto a minuto. Supuestamente, después de que llegue el dinero del Fondo, habrá una intervención del Tesoro con las licitaciones que se anunciaron, y eso puede llegar a descomprimir la demanda de dólares y traer algún tipo de alivio", dijo. Respecto de la designación de Caputo al frente del Central, el analista señaló: "Es una renovación en términos de manejo del Banco Central. Todavía falta que se conozca mas sobre su propia visión".

Según Ramiro Castiñeira, de Econométrica, la pérdida de credibilidad de Sturzenegger está enlazada a "las metas muy voluntaristas" que tuvo sobre la inflación. "Con la creación de dinero intentaba contener el aumento de las Lebacs y así generó un monstruo que se lo terminó comiendo".

"Por otra parte, cuando empezó la corrida, subió la tasa de interés al 40% y luego no supo como desarmarla. Ahora tuvo que hacerlo el FMI", resumió el analista.