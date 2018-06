Elisa Carrió y un largo encuentro con Mauricio Macri para bajar la tensión: unidad y Pymes

Una foto -una más- entre Elisa Carrió y Mauricio Macri para mostrar unidad de Cambiemos. Esta vez fue en Olivos, tras la amenaza en pleno recinto de la jefa de la Coalición Cívica con renunciar al interbloque oficialista. "Que le quede claro a todo Cambiemos, la próxima rompo”, bramó ante cientos de testigos. El Presidente esperaba compartir la foto del encuentro en sus redes sociales, según anunciaron en el Ejecutivo. Ni siquiera habría un comunicado de Presidencia, dijeron. Y así fue.

Cerca del Jefe de Estado y de la diputada insistieron en que no dialogaron sobre la media sanción del aborto legal, que resquebrajó -habrá que ver por cuánto tiempo- el funcionamiento del interbloque de Cambiemos.Pero estuvieron reunidos a solas un buen rato.

En el Gobierno insistieron en que la visita de Carrió nada tenía que ver con sus amenazas públicas, cuyos colaboradores minimizaron al calificarla como una “calentura del momento”. Sin embargo, eligieron comunicar la imagen con el Presidente para saldar las dudas, que según los funcionarios fue nada más que un malentendido periodístico.

La paradoja es que los diputados del oficialismo a favor de la ley, fuera de micrófono, sostienen lo contrario. Carrió buscó explicar el episodio en diálogo con Clarín al salir de Olivos. Dijo que su enojo era con Emilio Monzó y lo criticó con dureza:“No me daba la palabra y tuve que gritar. Nunca fui tan perseguida en el uso de la palabra como con Monzó”. La legisladora reveló que ya ha hablado en privado con el presidente de la Cámara sobre este asunto, pero -aseguró- “se sigue repitiendo”.

En el medio de las dos reuniones de gestión que mantuvo finalmente Carrió en Olivos y de la charla a solas con el Presidente, tuvo tiempo para dialogar aparte con Marcos Peña. "Hablaron de fortalecer la cohesión del interbloque por esta grieta interna que se generó a raíz del tratamiento transversal de la legalización del aborto. Con esto se termina, porque con las próximas leyes no habrá disensos internos", contaron cerca de la diputada. La líder de la CC y el ministro coordinador trabaron en los últimos meses una confianza que antes no tenían. Carrió se jacta de que ella y él son los únicos que le dicen las cosas en la cara al Presidente. Se habían visto al principio del lunes en otra reunión de la que participó Mario Quintana.

Pymes exportadoras, aunque no dio más detalles. La acompañaron el Presidente, el jefe Gabinete Marcos Peña, el ministro de Producción Francisco Cabrera y el secretario de Comercio Miguel Braun, a quienes Carrió había visitado la semana pasada. “Decidieron que el Gobierno va a subsidiar a las próximas 1300 pymes que hagan una exportación por primera vez a través de la plataforma Exporta Simple. Les bonificarán los gastos de envío”, explicaron en Producción. Carrió acompañará a Braun por todo el país para buscar exportadores mientras tiene entre ceja y ceja a productores que llevan de contrabando su soja a Paraguay para venderla sin pagar retenciones. Las Pymes -golpeadas por la realidad de la economía- son ahora su principal preocupación.





Antes de reunirse con el Presidente y sus colabores, Carrió dialogó con el ministro de Defensa Oscar Aguad; el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y su hijo dilecto, el secretario de Fortalecimiento Institucional Fernando Sánchez; sobre políticas contra el narcotráfico y el rol de las Fuerzas Armadas. Los laderos de la diputada subrayaron que Aguad y Pompeo no estuvieron en la misma sala.

Antes de ingresar a Olivos, Carrió habló de un dolor en el alma por la media sanción del proyecto por la legalización del aborto y pronosticó que el dólar bajará. "Estoy al lado de Macri, sobre todo en las crisis", señaló. Ya había contado que mantuvo una conversación con el Presidente, que la llamó preocupado por su exabrupto y que aclararon los tantos.

De todos modos, en el Gobierno eligieron una nueva foto para disipar fantasmas. Con una imagen en enero de 2015, Carrió selló su alianza con Macri antes de las elección y empujó a los radicales a sumarse al experimento de Cambiemos. Los retratos, como los ultimátum y los apoyos públicos- se convirtieron en una constante en la relación entre Presidente y su primer aliada.