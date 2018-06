Patricio Di Palma le dona un riñón a su hija

Agustina Di Palma viene desde hace tiempo con un problema de riñón que requería de un proceso de diálisis, tratamientos y otros cuidados intensivos, hasta que fue necesario un trasplante.

Padre e hija se realizaron distintos estudios de compatibilidad, que resultaron positivos y hoy Agustina recibirá un riñón de Patricio.

La propia Agustina relató su caso en Facebook con un importante mensaje:

En 2015 Me diagnosticaron un síndrome nefrótico. Lo cual, no le di mucha importancia ya que era media pendeja y nunca pensé que podía llegar a necesitar un trasplante, me lo tomé todo muy a pecho. En octubre de 2017 empecé a escupir sangre. Me diagnosticaron una enfermedad en la sangre, vascultis por ANCA, granulomatosis de Wegener que, se dieron cuenta, eso llevó a los problemas en los riñones y en ese entonces me estaba atacando el pulmón, por suerte, los médicos pudieron tratar a tiempo el problema de los pulmones.

Tuvieron que pasarme MUCHO corticoides, por lo cual engorde 12kg, me salieron granitos, estrías, pelos, la cara de luna llena, se me lastimaba dentro de la boca, una super joroba… Habia días que no quería salir de mi casa porque me daba vergüenza, y después pensaba, no es mi culpa, estoy enferma. En febrero fui a hacerme análisis, me internaron y me dijeron que elija qué diálisis quería hacerme hasta que haga el trasplante de riñón. Elegí la peritoneal, cuando me desperté y vi el cateter en mi panza, me relaje… Y me prometí nunca más avergonzarme de mi cuerpo, que lo más importante es la salud, lo demás son sólo estereotipos de belleza. ¡Querete, amate tal cual sos! Que así, son perfectos.