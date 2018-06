El dólar no para de batir récord: hoy marcó un nuevo máximo de $ 28.84

El dólar minorista subió 41 centavos y cerró en $ 27,74 para la compra y $ 28,84 para la venta, con lo que alcanzó un nuevo máximo tras acumular un avance de más de 11% a lo largo de la última semana.

El interés en torno a la evolución del dólar se potenció tras la decisión tomada durante la víspera por el presidente Mauricio Macri de designar al ex ministro de Finanzas Luis Caputo como nuevo titular del Banco Central, en reemplazo de Federico Sturzenegger.

La suba del mercado minorista -en un contexto en extremo volátil- estuvo acorde con los vaivenes verificados en el segmento mayorista, donde la divisa estadounidense subió 45 centavos y cerró en $ 28,10, con tramos por encima de ese precio.

La rueda comenzó con una fuerte contracción de casi un peso respecto al cierre de la víspera, cuando se ubicó en $ 28,43. Luego, con el correr de las horas, la tendencia fue variando y concluyó la jornada por encima de los valores de ayer.

Con la salida de Sturzenegger de la conducción del Central, el mercado apostaba a que la entidad iba a intervenir en el mercado de cambios, algo que finalmente no se produjo.

En este contexto, analistas y operadores del mercado cambiario advirtieron que la cotización del dólar se podría mantener en la senda ascendente los próximos días si el Central continúa sin intervenir.

Esto se debe a que la demanda no se encuentra abastecida debido al bajo nivel de liquidaciones de parte del sector agroexportador producto de la sequía -lo que restaría ingresos al país por un monto estimado en US$ 8.000 millones, según los cálculos que maneja el ministro Dujovne-.

De esta forma, a lo largo de la actual semana el dólar minorista subió $2,879 pesos en relación con el cierre del viernes pasado, un monto equivalente a un incremento de 11,16 por ciento.

En algunas entidades bancarias privadas, como en el Banco Galicia, la divisa cerró en $ 29,30; mientras que la cotización más baja correspondió al Banco Ciudad donde finalizó en $ 27,50.

En el Banco Nación la divisa cerró en $27,80 y $28,80 en las puntas compradora y vendedora respectivamente, con un incremento de 40 centavos respecto del cierre de ayer y de 3 pesos en relación al viernes pasado.

En el segmento mayorista el dólar marcó hoy un alza de 45 centavos en $ 28,10 para la venta y un volumen de negocios de 590 millones de dólares.

"La realidad es que se estima que el dólar seguirá en los niveles del cierre de hoy, ya que la demanda sigue firme por parte de empresas, bancos para coberturas e inversores, y esperando que la semana que viene se acentuaría la necesidad de la divisa, salvo que las nuevas autoridades del BCRA y de Economía (unificada) creen algún tipo de bono o título dolarizado para constituir con pesos que saldrían de las LEBAC", agregó Izzo.

Y justamente con el objetivo de descomprimir la nueva licitación de Lebac que se llevará a cabo el martes, el Ministerio de Hacienda y Finanzas comunicó hoy que el lunes saldrá a colocar dos bonos en pesos-dólares a un plazo de un año y un bono en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020, por un total de US$ 4.000 millones.

En lo que respecta al mercado de futuros, en el Rofex se concretaron negocios por US$ 775 millones. De ese total, más del 60% fueron en contratos con vencimiento a fines de junio y julio, con precios a $ 28,68 y $ 29,630 respectivamente.

De esta forma, los valores del mercado de futuro subieron en promedio 25 centavos, por debajo del incremento verificado en el segmento mayorista.