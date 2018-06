Malas noticias para el venadense Federico Coria: multa económica y suspensión de seis meses

La suspensión fue rebajada a dos meses con la condición de que no vuelva a reincidir ni a quebrar alguna otra norma, al igual que la multa, que descendió a la mitad (5.000 dólares) con la misma condición.

Esta situación determina que el tenista no podrá competir ni participar en ningún torneo como mínimo hasta el 12 de agosto, fecha en la cual terminaría el castigo si no comete otra infracción.

La TIU, organismo encargado de combatir la corrupción en el deporte de la raqueta, señaló en un comunicado que el tenista de 26 años no cumplió con la obligación de denunciar distintos intentos de manipulación ocurridos en 2015.

En julio de ese año, según la TIU, el hermano de Guillermo Coria -que llegó a ser número tres del mundo en 2004- recibió una oferta para dejarse perder un set en un torneo future en Sassuolo, Italia.

Y en agosto de 2015 recibió una nueva oferta para dejarse perder una determinada cantidad de partidos a lo largo del año. El organismo aclaró que Coria no aceptó ninguno de estos ofrecimientos ilegales ni fue cómplice de estas acciones, pero no informó debidamente del caso a las autoridades, lo cual constituye una infracción.

Además, el jugador cometió una infracción "técnica" al resetear su teléfono móvil antes de entregarlo a los investigadores, aunque la TIU aceptó que no esto no fue realizado con malas intenciones.

La audiencia por el caso tuvo lugar en Miami el 22 de marzo de 2018 y Coria fue encontrado culpable y desde entonces se mantuvo a la espera de conocer el castigo que finalmente se le impuso.

Coria ocupa actualmente el puesto 335 del ranking mundial y su clasificación más alta la consiguió en octubre del 2017, cuando alcanzó el puesto 223. El tenista logró este año su primera victoria a nivel ATP en Lyon.

El jugador es hermano de Guillermo Coria, quien llegó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial y fue finalista de Roland Garros, entre otros logros. El "Mago" Coria también pasó por un duro momento en su carrera al ser sancionado por doping, aunque finalmente se comprobó que el suplemento vitamínico por el que había dado positivo estaba contaminado de origen.

La suspensión de Coria es la segunda que está purgando el tenis argentino después de que Nicolás Kicker fuera encontrado culpable de manipular partidos y quedara sancionado de forma provisoria.

De acuerdo a la TIU, Kicker participó de la manipulación de partidos en los challenger de Pádova en junio de 2015 y de Barranquilla en septiembre del mismo año.

Además, al tenista ubicado en el puesto 84 del ranking mundial se lo acusa de no haber informado de un intento de soborno y de no haber cooperado en la investigación que se inició en su contra.



© 2018 Diario La Guía