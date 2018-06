Sportsman venció a Teodelina en la fría noche cañaseña

En partido que estaba pendiente de la 12da fecha de la Primera 'A' de la Liga Venadense y que se disputó en el estadio "Juan José Marengo" de Independiente donde el Tren Blanco hizo de local. Cobertura: José Juárez.

Con su triunfo, Sportsman escaló tres posiciones, llegó a los 21 puntos (tiene un encuentro pendiente) y le dio una mano a Rivadavia, que sigue siendo líder ya que Teodelina no pudo sumar para llegar a la punta. Queda un solo partido pendiente de la categoría de elite (Jorge Newbery -Sportsman), aunque este viernes arranca la 15ta fecha y quedará postergado el cotejo entre Jorge Newbery y Teodelina FBC por la participación del Aviador en la Copa Santa Fe.

➡ #POSICIONES

Primera División "A"

Sp. Rivadavia 28 puntos

Teodelina FBC 27

Gral. Belgrano 26

Studebaker 25

Unión y Cultura 23

Atl. Elortondo 22

Sportsman 21 (*)

Peñarol 20

Belgrano FBC 19

Racing Club 19

Jorge Newbery (VT) 18 (*)

Hughes FBC 18

Juventud Unida 14

Sp. Ben Hur 14

Juv. Pueyrredón 11

Náutico Melincué 4

(*) Pendiente.

Primera División "B"

Zona 1

Sarmiento 29

Jorge Newbery (R) 22

Independiente (A) 20

Matienzo 18

Los Andes 16

Central Argentino 11

Centenario 10

Sacachispa FBC 6

Avellaneda 2

Zona 2

Sportsman Carmelense 21 puntos

Independiente (VC)

San Jorge 20

San Martín 16

Sp. María Teresa 13

Nueva Era 13

Def. Talleres 12

Deportivo Chapuy 11

Ciudad Nueva 5

➡#PRÓXIMA #FECHA

Primera División ‘A’ (15ta)

Viernes 21 hs: Unión y Cultura vs. Juv. Pueyrredón

Sábado 16 hs:

Gral. Belgrano vs. Peñarol

Atl. Elortondo vs. Juventud Unida

Domingo 15.30 hs:

Studebaker vs. Sp. Ben Hur

Náutico Melincué vs. Hughes FBC

Belgrano FBC vs. Sportsman

16 hs: Racing Club vs. Sp. Rivadavia

Postergado: Jorge Newbery (VT) vs. Teodelina FBC

Primera División ‘B’ (13ra, 4ta de las revanchas)

Zona 1

Sábado 16 hs: Independiente (A) vs. Sacachispa

Domingo 15.30 hs:

Central Argentino vs. Avellaneda

Jorge Newbery (R) vs. Matienzo

17.30 hs: Los Andes vs. Centenario

Libre: Sp. Sarmiento.

Zona 2

Sábado 16 hs: Independiente (VC) vs. Sportivo María Teresa

Domingo 15.30 hs:

Dep. San Jorge vs. Deportivo Chapuy

Nueva Era vs. Sportsman Carmelense

San Martín vs. Ciudad Nueva

Libre: Def. Talleres.

