Allanaron la seccional 15ª en una derivación de la condena a Los Monos

Una vez más una comisaría rosarina fue allanada en el marco de una investigación por el supuesto vínculo de sus empleados con los vendedores de drogas barriales. Otra vez fue la 15ª, ubicada en Sarmiento y Ameghino, y en el contexto de la detención el lunes pasado de Cristian Mario "El negro" González, un hombre de confianza de Ramón Ezequiel "Monchi" Machuca, condenado como líder de Los Monos.

Durante el fin de semana pasado los agentes antinarcóticos de la Policía Federal desarticularon una red de expendio de drogas conde además de "El negro" fueron detenidas tres personas. Los efectivos realizaron además nueve allanamientos en la villa Moreno y en los monoblocks de Grandoli y bulevar Seguí, todos ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros en el marco de un expediente que lleva adelante el fiscal federal Claudio Kishimoto sobre una red de vendedores de drogas.



En zona sur

El primer coletazo de la detención de "El negro" González se produjo ayer cuando efectivos de la Delegación Rosario de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal realizaron 10 allanamientos ordenados por el juez Vera Barros.

Entre los objetivos a requisar sobresalió la comisaría 15ª, en la zona sur de la ciudad, de donde los pesquisas se llevaron varios libros de guardia y otra documentación. Los otros nueves lugares estaban dispersos en la citada villa Moreno y los monoblocks de Grandoli y Gutiérrez.

El operativo tuvo un saldo de dos detenidos, uno ellos identificado extraoficialmente como Nery R., uno de los hermanastros de "El negro" González, y a quien se le atribuye ser vendedor de drogas. En tanto, en un departamento de Isola al 600 bis, en la zona sudeste, se incautó una pistola calibre 22 con su numeración suprimida y se detuvo a una persona cuya identidad no trascendió. Secuestro y detenidos quedaron a disposición del fiscal Kishimoto y el juez Vera Barros.

Arreglos telefónicos

El allanamiento de una comisaria rosarina a manos de agentes federales no deja de ser llamativo. Según pudo escucharse durante el juicio oral y público al núcleo duro de la banda de Los Monos, y leerse en los fundamentos condenatorios, empleados de la seccional 15ª estuvieron bajo la órbita de los arreglos que tenían con los integrantes del clan del barrio Las Flores. Escuchas telefónicas expuestas en el juicio entre "El negro" González y Ramón Ezequiel Machuca, alias "Monchi", condenado a 37 años de prisión como jefe de asociación ilícita, cohecho, encubrimiento agravado e instigador de cuatro homicidios, dejaron clara esa relación. Y también sirvieron para exponer la asociación ilícita existente. A tal punto que en circunstancias en las que "El negro" fue detenido y "Monchi Cantero" no pudo comunicarse con el empleado policial al que le pagaba por protección, el líder de Los Monos planificó un escrache público a la seccional.

Pero antes "Monchi" llamó a su policía empleado, el suboficial Angel Albano Avaca (quien debió atender su llamado y no lo hizo) y le dijo: "Ayer vos me apagaste la radio. Si vos sabes que había coso (por la detención de González), me tenés que llamar. Sino para que te estoy pagando. Sino decime: «Mirá, no hay más arreglo y ya está, entendes». Porque la cosa es así. Hay que ir de frente. No podés ir de atrás, porque ayer lo llevaron preso al «Negro» y te llamé. Te llamé todo el día y no me atendiste", le dijo "Monchi" a Avaca según las transcripciones de las escuchas leídas en el juicio. Avaca le respondió, según esas transcripciones, que el acuerdo no corría los domingos porque él descansaba.

Escrache

Entonces mando a escrachar la seccional. Fue el propio "Negro" González quien juntó 150 personas el 22 de mayo de 2013 para "ensuciar" a Avaca bajo una denuncia ficticia de violencia de género, tal el pedido de "Monchi". Todo eso quedó reflejado en escuchas telefónicas judicializadas. Elementos que servirán para que González sea juzgado como integrante de Los Monos.

"El negro" González también tiene cuentas pendientes en la Justicia provincial. Ayer el fiscal Luis Schiappa Pietra estaba al aguardo del envío de las actuaciones por parte de la Justicia federal para poder imputar a González en al menos dos causas: la asociación ilícita por la que se condenó a la banda de Los Monos; y por participar del crimen de Lorena Ojeda, perpetrado el 16 de diciembre de 2017, hecho por el que ya fueron imputados el asesinado Ariel "Tubi" Segovia como ideólogo y Elías Emanuel "Zapallito" B. como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.