Enojada por el resultado, Carrió amenazó con "romper" Cambiemos

La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, amenazó ayer con "romper" el frente Cambiemos, visiblemente ofuscada por el resultado favorable al proyecto que plantea la despenalización del aborto en la Cámara baja.

La legisladora no había participado de las más de 22 horas de discusión, pero arribó al recinto poco antes de la votación, para expresarse en contra.

"Quiero dar una explicación porque represento a una parte de la sociedad que me ha votado. No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos", aseguró Carrió tras la aprobación en general de la norma por 129 positivos, 125 negativos y una abstención.

Según se supo, la dirigente oficialista no tenía previsto hablar en el recinto, pero al estar allí cambió de opinión y le pidió la palabra al presidente de la Cámara, Emilio Monzó.

Su intervención generó abucheos de diputados de distintas bancadas, que se quejaron de que no había estado presente en el debate y que tras la votación se le permitía hacer uso de la palabra.

Instantes después, cuando el diputado del PRO Daniel Lipovetzky comenzó a leer los artículos del proyecto para el tratamiento en particular, la líder de la Coalición Cívica lanzó advertencias sobre sus compañeros de interbloque.

"Que les quede claro a todos. Que le quede claro a todo Cambiemos: la próxima rompo", recalcó Carrió fuera de micrófono, ubicada justo detrás de Lipovetzky, uno de los impulsores del proyecto de legalización del aborto. Luego agregó: "Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad".

Acto seguido, se levantó de la banca y emprendió la retirada, no sin antes darse vuelta hacia los legisladores kirchneristas, tirarles besos y asegurar: "Ya les gané".

El miércoles, mientras se debatía en el recinto, Carrió había subido una foto de una capilla a su cuenta de Twitter y asegurado: "No es necesario hablar, sólo la oración, que es la debilidad de Dios y el poder de los hombres".

Horas después, en los pasillos del Congreso, le dijo a la prensa que el debate era "trivial" y no "histórico" como había sido catalogado por otros integrantes de su bancada.

"Si la mujer es propietaria de su cuerpo, entonces hombres y mujeres pueden vender partes de su cuerpos", ironizó luego Carrió.

Al ser consultada sobre si estaba al tanto de que "las mujeres mueren" en abortos clandestinos, dijo que sí lo sabía, pero iba a votar en contra "y con eso basta".

Hoy, en Olivos

La Casa Rosada tomó nota de la amenaza de Carrió de "romper" Cambiemos, por lo que el presidente Mauricio Macri recibirá a su aliada clave al mediodía de hoy en Olivos, y a solas. No está previsto que participe ningún radical, y mucho menos Ernesto Sanz, quien se sumó a la mesa de coordinación y a quien Lilita tiene en la mira.