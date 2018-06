Sesion Ordinaria Nº 548ª del Honorable Concejo Municipal de Villa Cañas

ORDEN DEL DIA Nº 548

548va.REUNION 13 DE JUNIO DE 2.018 31er.PERIODO

SESION ORDINARIA

Izamiento de la bandera a cargo del Concejal Jorge H. Galván.-

NOTAS RECIBIDAS.-

DESPACHO DE COMISIÓN.-

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y CONTROL DE GESTIÓN:

1.- Proyecto de Ordenanza, reemplazando en el anexo de las ordenanzas Nº 925/12 y Nº 1.159/17 el Plano existente.- (Expediente Nº 717.I.18

INTENDENCIA REMITE.-

2.- Proyecto de Ordenanza, adhiriendo la Municipalidad a lo dispuesto por el artículo 11º de la Ley Nº 13.751 y aprobando Proyecto de Pavimentación de Calles Urbanas y Obras Complementarias.- (Expediente Nº 719.I.18)

3.- Proyecto de Ordenanza, adhiriendo la Municipalidad a las operatorias que el Gobierno Provincial cree en el marco de los artículos 12º y 13º de la Ley Nº 13.751 y aprobando Proyecto de Pavimentación de Calles Urbanas y Obras Complementarias.- (Expediente Nº 720.I.18)

4.- Respuesta Minuta de Comunicación Nº 1.039/18, informe s/inmuebles propiedad del Municipio.- (Expediente Nº 1.904.C.18)

CONCEJALES.-

5.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Frente Progresista Cívico y Social, Unión Cívica Radical, modificando Ordenanza Nº 1.158/17.- (Expediente Nº 1.905.C.18)

6.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Justicialista, creando Ente Autárquico “Servicio de Emergencias Médicas”.- (Expediente Nº 1.906.C.18)

7.- Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por el Bloque Cambiemos, solicitando la elaboración de un Plan de Seguridad y Ordenamiento Vial.- (Expediente Nº 1.907.C.18)

8.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Cambiemos, acceso a la información pública.- (Expediente Nº 1.908.C.18)

Arrío de la bandera a cargo de la Concejal María C. Rodríguez.-

Como todos los días siguientes a la Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal, un concejal comenta lo ocurrido en dicha sesión.

El punto 1 y 2 son casi iguales. son dos de forma que exige la provincia sobre el mismo tema, empieza a hacer una muy buena noticia para la ciudad, el tema es así, el Gobierno Provincial tomó un crédito con el Banco Mundial por 300 millones de dólares para pavimentación en toda la provincia, que se distribuye proporcionalmente a todas las ciudades, a nosotros nos correspondería $ 15.800.000, de los cuales la mitad es no reintegrable porque se haría cargo la Nación por la deuda que tiene con la Provincia, es de la coparticipación que el gobierno santafesino venía reclamando de muchos años y el Gobierno actual se había comprometido saldar.

Llegaría a la ciudad la suma mencionada en forma paulatina, tendríamos que devolver la mitad con las operatorias comunes entre municipalidades y provincia, eso es exclusivamente para dedicarlo a pavimentación.

El Municipio ya ha elaborado el proyecto, el martes se va a tratar en el Concejo, por ser feriado el miércoles 20 de junio, se van a reunir con la Secretaria de Obras Públicas para que explique un poco más este proyecto muy ambicioso de pavimento en la ciudad.

Lo que plantea el Municipio es pavimento de hormigón armado, como está hecha prácticamente toda la ciudad.

El detalle seria el siguiente: Avda. 59 de calle 36 a 42 y de calle 64 hasta la ruta, la 60 entre 59 y 61, la 69 entre 50 y 48 , la 42 entre 59 y 57, la 54 entre 49 y 45 y la Avda. 50 desde la 49 hasta la 45.

El Municipio plantea hacerlo por contribución de mejoras, el vecino lo va a tener que pagar, hay varias dudas que las vamos a ir dilucidando cuando nos reunamos porque entro anoche el proyecto.

El punto 5 es una ordenanza presentada por el Sr. Roberto Verge, para penar y castigar el daño a las propiedades municipales en la ciudad, con el control de cámaras se puede saber quién realiza daños, prevé un listado de multas muy importante, si es un menor se va a tener que hacer cargo el padre de esas multas y sino no puede económicamente esta la posibilidad de trabajo comunitario, ésto paso a comisión porque la Ordenanza requiere de un trabajo muy fino, se evalúa bien y se aprobará en las siguientes sesiones.

El punto 6 es el que corresponde al Servicio de Emergencias Médicas, presentado por el que habla por el Frente Justicialista, entró oficialmente anoche al Concejo así que se va a tratar el martes que viene en reunión de comisión después de la reunión con la Secretaria de Obras Públicas; estamos proponiendo la formación de un Ente Autárquico Municipal para hacerse cargo de Gemed que deja de prestarlo la Cooperativa Eléctrica, básicamente para quien no escucho la nota por FM Sonic días pasados, en el Municipio cometimos el error durante muchos años de no participar, no apoyar, no aportar al Servicio de Emergencias Médicas que una entidad privada como la Cooperativa prestaba gratuitamente a la ciudad en la atención de toda la accidentología en la calle mas todo lo que sea emergencias médicas en la calle, pese a los reiterados pedidos de auxilio que fue haciendo la Cooperativa nunca el Municipio dio alguna respuesta, no es para revisar la historia, pero es para no cometer el mismo error , por eso estamos en la situación que el servicio cierra, conocemos que el Municipio está armando algún servicio con el Hospital y Bomberos , estamos convencidos que el Municipio debe tener una participación muy activa y permanente en esta creación de un nuevo Servicios de Emergencias Médicas, por eso planteamos un Ente, que depende del Municipio pero también forma contratos y convenios con otras Instituciones como seria Hospital y Bomberos, se manejaría con un Directorio , tendría su propio presupuesto, podría generar sus propios recursos y garantizaría su permanencia en el tiempo. (Leer nota Adjunta-NDS)

El punto 7 se presenta por el bloque de Cambiemos un plan de seguridad y ordenamiento vial, se solicita al Municipio que elabore a través de una ordenanza un plan fundamentalmente preventivo, hace unos años atrás se había tratado, viendo el desorden en el tránsito que hay en la ciudad , partiendo de los lugares de mayor conflicto, usando las estadísticas de accidentes, se le pide al Municipio que elabore un plan de seguridad y ordenamiento vial para mejorar el tránsito en la ciudad, que hay que decirlo en los últimos años ha decaído , ha aumentado la cantidad de accidentes y lo que se había conseguido durante el gobierno justicialista se relajó bastante.

El punto 8 es un proyecto de ordenanza respecto a acceso a la información pública, que también pasó a Comisión, ordenanza muy completa y extensa que presenta el Bloque de Cambiemos, básicamente reglamentando y obligando al Municipio a hacer transparente en el manejo diario de la cosa pública. Respecto al tema hay otras ordenanzas anteriores que vamos a compaginar con esta, lo que no este contemplado anteriormente incluirlo , pero básicamente es que todo ciudadano tenga un acceso rápido y fácil a la información pública de lo que está haciendo el Municipio en el gobierno de la ciudad, particularmente tenemos un reiterado pedido de los 6 años de gobierno de esta gestión porque no ha publicado un solo decreto a pesar de que hay ordenanzas, minutas de comunicación , sobre el tema, no se ha conocido uno solo durante los 6 años, nunca pasó en la ciudad esta situación, periódicamente se publicaban aquellos boletines oficiales donde estaban los decretos y uno podía conocer lo que iba pasando en la ciudad.

Cerrando su exposición en el medio, el Concejal Daniel Montaner, recuerda que el próximo martes se reúnen con la Secretaria de Obras Públicas, en Comisión para ver los detalles de la importante obra de pavimentación.

