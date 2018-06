Aitana, la finalista de Operación Triunfo España que causa furor entre el público millennial

Operación Triunfo es uno de los programas globales de talento más célebres de la era de los realities televisivos. Tanto en Argentina como en España, convocaba a una gran audiencia y se vendían millones de discos de sus participantes en cada país donde se emitía.

En el caso del país vasco, el ciclo fue un hito del que surgieron artistas como David Bisbal, David Bustamante, Manuel Carrasco y Pablo López.

Pero luego de 15 años de silencio, en el 2017, Operación Triunfo regresó a la televisión española estableciendo récords de audiencia y ventas de discos. Una de las mujeres talentosas que se destacó fue Aitana Ocaña, quien con solo 18 años, quedó segunda en el talent show de mayor importancia del país y además, ya viajó a Los Ángeles para grabar su propio disco.

Durante el entrenamiento en la academia musical del programa, Aitana se unió con Ana Guerra -otras de las concursantes- para interpretar Lo Malo, una canción inédita con raíces latinas, que resultó un hit total. Este tema está compuesto por los hit makers Will Sims y Jess Morgan, y adaptado al castellano por Brisa Fenoy.

‘Lo Malo’ se posicionó de forma natural como himno social e hizo que las redes sociales estallaran durante el estreno en vivo en el programa

Consiguió hitos como N°1 de la lista Spotify España y Viral España, Top 6 Viral Mundial Spotify, N°1 en iTunes y N°1 de la lista oficial de ventas de canciones en España y fulltracks. También fue el tema español más escuchado en ese país durante la semana pasada, además de conseguir el Disco de Platino Digital en apenas unas semanas.

En un paréntesis en sus desarrollos artísticos solistas, Aitana y Ana Guerra se volvieron a unir para lanzar esta versión renovada de 'Lo Malo', acompañada de un espectacular video en un lanzamiento mundial simultáneo en E-single, videoclip y single físico.

Su vida, por fuera de la carrera musical

Tras su paso por la Academia de Operación Triunfo, Aitana ya se convirtió en una de las celebridades españolas más influyentes entre el público millennial, no solo por su destreza musical sino también por sus looks.

Los looks que la ex concursante de OT luce en sus conciertos no tardan en hacerse virales y ser tildados por los medios especializados como grandes aciertos. Entre ellos, los conjuntos que causaron furor fueron: un traje estampado que cumple todas las tendencias para el verano español y el look que lució en 'Bailando con las estrellas'.

Con la esperanza de que su primer disco salga a la luz pronto, la artista tiene preparada una sorpresa para todos aquellos que confiaron en su talento no solo musical, sino también como ilustradora. En el próximo mes de septiembre, una famosa editorial española apostó por un libro con las mejores ilustraciones de la última edición de OT.

En cuanto al mundo de la moda, la artista firmó un contrato de colaboración con Stradivarius. De esta manera, la intérprete de 'Lo Malo' se convierte en la primera embajadora española de la línea joven de Inditex.

Así, su destreza musical y su propio estilo de vestir parecen ser los motivos más influyentes por el cual tantos admiradores siguen la carrera de la artista catalana.